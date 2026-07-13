logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Web reage ao possível aumento de seleções na Copa do Mundo: 'Várzea'

Mudança pode acontecer já nas próximas edições

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 07:40
Favorite o Lance! no Google
Gianni Infantino e Donald Trump
Gianni Infantinno admitiu que o tema será debatido (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, admitiu que há a possibilidade de um aumento no número de países participantes nas próximas Copas do Mundo, e a ideia repercutiu nas redes sociais. O suíço-italiano afirmou, em entrevista ao portal suíço Bluewin, que o tema será debatido após o encerramento desta edição do mundial.

  • Após vencer a Suíça, Argentina enfrentará a Inglaterra pelas semifinais da Copa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Fifa mudou regulamento para ter potências na semifinal da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas
  • Alisson e Marquinhos, da Seleção Brasileira, lamentam segundo gol da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

    Alisson se manifesta na internet após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 17 horas

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    O torneio deste ano, sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, foi a estreia do campeonato com 48 seleções presentes e, segundo Infantino, existe a possibilidade de mais 16 equipes serem adicionadas, totalizando 64. A iniciativa de ampliação é liderada pela Conmebol.

    continua após a publicidade

    Confira a reação de alguns internautas sobre a possibilidade de aumento de seleções na Copa do Mundo:

  • Maradona, da Argentina, sobe para disputar a bola com Peter Shilton, da Inglaterra, e marca gol de mão nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986

    Semifinal da Copa reúne quarteto de campeões e quebra jejum de 36 anos

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos
  • Mbappé conduzindo a bola em campo

    Mbappé alcança feito inédito antes da semifinal da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas
  • A taça da Copa do Mundo

    Supercomputador aponta qual será o campeão da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas
    • Presidente da Fifa, Gianni Infantino comemora procura por ingressos para a Copa do Mundo
    Copa do Mundo de 2026 foi realizada com 48 seleções em três países (Instagram/@gianni_infantino)

    O possível novo Mundial com 64 seleções

    Caso o projeto avance, o regulamento da competição sofrerá alterações estruturais. A configuração sugerida prevê 16 grupos de quatro integrantes, com a classificação dos dois primeiros colocados para o mata-mata. Esse arranjo elimina a necessidade de classificar os melhores terceiros colocados — dinâmica utilizada no torneio deste ano e que gerou impasses logísticos e esportivos. Com a mudança, o volume de partidas na fase inicial saltará de 72 para 96 confrontos.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    A iniciativa é capitaneada pela América do Sul. A Conmebol articula o movimento com o objetivo de implementar a alteração já na edição de 2030, que celebrará o centenário do Mundial em seis países: Uruguai, Argentina e Paraguai, na América do Sul; Espanha e Portugal, na Europa; e Marrocos, na África.

    continua após a publicidade

    A proposta surgiu em março de 2025, apresentada pelo dirigente uruguaio Ignacio Alonso, e recebeu o aval público de Alejandro Domínguez, presidente da confederação sul-americana. Para a região, o benefício político e financeiro é claro: o continente passaria a sediar 18 jogos, em vez das três partidas agendadas inicialmente. O tema chegou a constar na pauta do Conselho da Fifa no fim do ano passado, mas não avançou para debate na ocasião.

    Apesar da pressão sul-americana, o plano enfrenta forte resistência nos bastidores do futebol internacional e divisões internas na própria Conmebol. A Uefa lidera a oposição e aponta que o calendário consolidado inviabiliza o formato devido aos gargalos logísticos. As confederações da Ásia (AFC) e das Américas do Norte e Central (Concacaf) também já manifestaram posicionamento contrário à nova expansão.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Ederson, Weverton, Matheus Cunha e Ibañez sentados no banco de reserva durante eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Fora de Campo

    Vídeo da CBF após queda do Brasil na Copa do Mundo pega mal: 'Acabou'

    Há 2 horas
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Tem jogo da Copa do Mundo hoje (13)? Veja datas e horários

    Há 2 horas
    As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)

    Fora de Campo

    Galvão Bueno vai narrar semifinal entre Inglaterra e Argentina na Copa

    Há 10 horas
    Fernando Diniz em jogo do Corinthians

    Fora de Campo

    Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após empate em amistoso

    Há 11 horas
    Gabriel Pec em estreia pelo Cruzeiro

    Fora de Campo

    Torcedores reagem a pênalti de Gabriel Pec em Grêmio x Cruzeiro: 'Pior ainda'

    Há 12 horas
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

    Futebol Nacional

    Quando voltam os jogos do Brasileirão?

    Há 13 horas
    Mais LANCE!
    Thiago Silva em reestreia pelo Fluminense

    Reestreia de Thiago Silva pelo Fluminense chama atenção: 'É simples'

    Hulk com o uniforme branco do Fluminense no Maracanã

    Veja os gols de Hulk e Cano na vitória do Fluminense sobre o Bahia

    Matheus Pereira olhando para bola em jogo do Corinthians

    Veja gols de Corinthians x Cascavel: Matheus Pereira e Cleiton marcam

    Jogadores de Fluminense e Bahia em confusão durante amistoso

    Confusão em Fluminense x Bahia agita torcedores: 'Nem em amistoso'

    Briga entre jogadores em Corinthians x Cascavel

    Brigas em Corinthians x Cascavel viralizam: 'Cenas lamentáveis'

    Messi utilizou as redes sociais para comemorar classificação

    Messi faz publicação após eliminação da Suíça para Argentina: 'Mais uma vez'

    Messi fez gol em todos os jogos da Copa, exceto contra a Suíça

    Após Argentina eliminar a Suíça, Messi faz projeção e alerta: 'Grupo sente'

    França se isola na liderança do ranking (Foto: Shaun Botterill / AFP)

    França ultrapassa Argentina antes das semis; veja ranking da Fifa

    Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Argentina bate Suíça, e jornais detonam VAR em polêmica: 'Fardo enorme'

    Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026

    Brasileiros lamentam classificação da Argentina: 'Não é mérito'

    Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

    Argentina x Inglaterra ou Espanha x França? Veja qual jogo a Globo escolheu

    Messi apontando dedo ao árbitro durante Argentina e Suíça

    Messi enquadra árbitro em Argentina x Suíça: 'Fala comigo direito'

    Julián Alvaréz comemorando gol em vitória da Argentina na Copa do Mundo

    Golaço em Argentina x Suíça enlouquece torcedores: 'Absurdo'