Empresário de ex-Corinthians ironiza jogadores da Seleção: 'Jamais seremos'
Agente fez publicação nas redes sociais
O empresário Will Dantas, responsável por gerenciar a carreira de Pedrinho, ex-Corinthians e atualmente no Shakhtar Donetsk, fez duas publicações em suas redes sociais ironizando os jogadores da Seleção Brasileira. Nas postagens, o agente elogia o meia-atacante e utiliza xingamentos para se referir ao atual momento que vive a equipe pentacampeã do mundo.
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No primeiro post, Pedrinho aparece marcando um gol no treino do clube da Ucrânia e, na legenda, o empresário diz que o camisa 10 "ensinou" aos "craques" do time de Carlo Ancelotti como agir na frente dos goleiros.
— No treino de hoje do Shakhtar, pa pá (como se refere a Pedrinho) ensinou pra uns Zé b*****, 'craques' da Seleção, como ser gelado na frente do goleiro. Vão dar meia hora de ** — digitou o Will Dantas em seu Instagram.
Na segunda publicação, o agente opina sobre o momento da Seleção Brasileira e aponta o que deve ser alterado para que o Hexa aconteça.
— Enquanto tivermos esses p** no c* que só pensam exclusivamente em dinheiro e não entendem absolutamente nada de bola comandando o futebol brasileiro, jamais seremos campeões mundiais novamente — afirmou o empresário.
Confira as publicações feitas pelo empresário:
CBF se manifesta uma semana após eliminação do Brasil
Uma semana após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a CBF publicou neste domingo uma mensagem em suas redes sociais voltada para o início de um novo ciclo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
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Em um vídeo, a entidade relembrou a campanha brasileira no Mundial e destacou que o foco agora é a preparação para os próximos desafios.
- Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo.
Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti renovou seu contrato com a CBF até 2030, garantindo permanência no comando da Seleção para o próximo ciclo mundialista. Apesar da eliminação, o treinador italiano segue prestigiado pela entidade e será o responsável por conduzir a renovação da equipe nos próximos anos.
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