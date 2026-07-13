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Botafogo encaminha contratação do volante angolano Domingos Andrade

Glorioso reformula elenco para o segundo semestre

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 18:14
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Volante Domingos Andrade deve vestir a camisa do Botafogo
Volante Domingos Andrade deve vestir a camisa do Botafogo (Foto: Reprodução)

O Botafogo encaminhou a contratação do volante Domingos Andrade, de 23 anos, jogador que pertence ao FC Porto, de Portugal. O angolano é aguardado no Rio de Janeiro no próximo fim de semana para exames médicos e assinatura do contrato até 2029.

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    Domingos Andrade, que foi contratado para o Porto B, chega como opção no meio-campo e disputará posição. Na janela, que abrirá no dia 20 (próxima segunda-feira), o Botafogo perderá o volante Newton, negociado com o São Paulo.

    A contratação é mais uma dentro do novo perfil traçado pela SAF, que já começa a operar dentro do modelo da GDA Luma, ainda que o acordo pela aquisição da SAF ainda não tenha sido oficializada. Domingos é visto internamente como jogador de ótimo poder de marcação e facilidade na fase de organização do jogo, com boa saída de bola e aproximação.

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    • Ele, revelado pelo GD Interclube, da Angola, acumula passagens por Sporting e Felgueiras, também de Portugal. Na última temporada, foram 28 jogos na Liga Portugal 2 e um gol marcado.

    Volante Domingos Andrade deve vestir a camisa do Botafogo
    Volante Domingos Andrade deve vestir a camisa do Botafogo (Foto: Reprodução)

    Botafogo em reformulação

    Além das saídas de Neto, Newton e Nathan Fernandes, o Botafogo vê como iminente a ruptura dos vínculos de Bastos, Caio Roque e Joaquín Correa, e tem proposta pelo centroavante Chris Ramos. A SAF já acertou as contratações dos goleiros Warleson e Gabriel Batista, do zagueiro Lucas Monzón e do lateral-esquerdo Paulinho.

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    + Botafogo encaminha saída do atacante Nathan Fernandes
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