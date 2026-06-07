Imprensa europeia repercute atuação de Endrick em Brasil x Egito: 'É claro'

A atuação de Endrick na vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, neste sábado (6), repercutiu além das fronteiras do país. Autor do gol que garantiu o triunfo no último amistoso antes da Copa do Mundo, o jovem atacante recebeu elogios da imprensa espanhola, que destacou sua crescente importância no elenco comandado por Carlo Ancelotti.

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O Brasil saiu na frente com Bruno Guimarães ainda no início da partida, mas viu o Egito empatar pouco depois, após uma falha de Marquinhos na saída de bola. Na segunda etapa, Endrick aproveitou assistência de Raphinha para balançar as redes e definir o resultado em Cleveland.

O desempenho do atacante ganhou destaque no jornal espanhol Marca. Em análise assinada pelo jornalista José Del Rio, o veículo afirmou que o jogador voltou a colocar pressão sobre Ancelotti na disputa por uma vaga entre os titulares da Seleção.

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Segundo a publicação, o treinador havia incentivado o atacante a buscar mais minutos em campo para consolidar seu espaço na equipe. No entanto, a resposta de Endrick teria sido ainda mais contundente. O jornal ressaltou que, enquanto a comissão técnica observava outras alternativas ofensivas, o jovem acabou sendo o principal destaque da partida e reforçou sua candidatura ao time principal.

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— Foi o próprio treinador quem recomendou que ele buscasse tempo de jogo para conquistar um lugar na equipe. Agora, Endrick parece determinado a fazer mais do que isso . Ele quer lutar por uma vaga no time titular. Porque no último amistoso antes da Copa do Mundo, enquanto Ancelotti testava novas opções com Igor Thiago, o jovem atacante acabou roubando a cena. O plano era testar diferentes formações. O resultado foi bem diferente. Endrick bateu na porta novamente . E desta vez, ele o fez com força — escreveu o diário espanhol.

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'Endrick explode os planos de Ancelotti' (Foto: Reprodução)

Outro tradicional veículo da Espanha, o Diario AS, também exaltou a atuação do atacante. O periódico destacou a capacidade de decisão do jogador e sua eficiência dentro da área, ressaltando que ele aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem clara na disputa por espaço na equipe brasileira.

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"Endrick é um canhão", destaca Diario As (Foto: Reprodução)

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Como foi Brasil x Egito

Primeiro tempo de vacilos e preocupação com Wesley

A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto. Para piorar, Wesley sentiria lesão minutos mais tarde e deixaria o campo chorando. Passa a ser dúvida para a Copa do Mundo.

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Ancelotti grita com o time no banco de reservas (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ancelotti muda todo time no segundo tempo

Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pelo Brasil; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.

Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.

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