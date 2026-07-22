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Gol contra em Chapecoense x Flamengo assusta torcedores: 'Bizarro'

Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (22)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 22:27
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Elenco reunido em Chapecoense e Flamengo
Elenco reunido em Chapecoense e Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo abre o placar contra a Chapecoense, na Arena Condá, nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão. Com início de primeiro tempo agitado, Pedro abriu o marcador para o Rubro-Negro, e Rafael Thyere marcou contra em um lance considerado bizarro pelos internautas.

➡️Veja gols em Chapecoense x Flamengo: Pedro abre o placar e Rafael marca contra

O cronometro marcava os 37 minutos da primeira etapa e saiu um gol contra a favor do Rubro-Negro. Gol contra de Rafael Thyere. Lance bizarro na Arena Condá. O jogador mais perto era Eduardo Doma, seu companheiro de zaga. Ninguém do Flamengo estava perto.

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➡️José Boto demonstra otimismo pela contratação de Almada no Flamengo: 'Confiante'

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores se assustaram com o lance realizado pelo zagueiro da Chapecoense.

Veja a repercussão:

Retrospecto entre Chapecoense e Flamengo

Esse será o 17º confronto entre Chapecoense e Flamengo, em um retrospecto que conta com ampla vantagem do Rubro-Negro: são 11 vitórias, três empates e duas derrotas. No último encontro entre as equipes, em 2021, os times empataram por 2 a 2, também na Arena Condá.

Pedro, do Flamengo durante partida contra o Chapecoense
Pedro, do Flamengo durante partida (Foto: Isabela Azine/AGIF/Folhapress)

Tudo sobre o jogo entre Chapecoense x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA
Chapecoense 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 19ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
👁️ Onde assistir: TV Globo e Premiere
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

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