Gol contra em Chapecoense x Flamengo assusta torcedores: 'Bizarro' Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (22)

O Flamengo abre o placar contra a Chapecoense, na Arena Condá, nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão. Com início de primeiro tempo agitado, Pedro abriu o marcador para o Rubro-Negro, e Rafael Thyere marcou contra em um lance considerado bizarro pelos internautas.

➡️Veja gols em Chapecoense x Flamengo: Pedro abre o placar e Rafael marca contra

O cronometro marcava os 37 minutos da primeira etapa e saiu um gol contra a favor do Rubro-Negro. Gol contra de Rafael Thyere. Lance bizarro na Arena Condá. O jogador mais perto era Eduardo Doma, seu companheiro de zaga. Ninguém do Flamengo estava perto.

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Veja o lance:

🚨 GOOOL! Rafael Thyere (Gol Contra)!



Chapecoense 0 - [2] Flamengo pic.twitter.com/AawusXFu4M — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 23, 2026

Nas redes sociais, torcedores se assustaram com o lance realizado pelo zagueiro da Chapecoense.

Veja a repercussão:

Gol Contra muito bizzaro kkkkkkkkkkkk — Guigui ᶜʳᶠ (@2G_fxp22) July 23, 2026

ai que gol contra engraçado vou morrer — ivy camille (@ivycedes) July 23, 2026

Esse gol contra da chape foi puro suco de Brasileirão — Tata Wanderleyᶜʳᶠ 🦩 (@wandinhamel) July 23, 2026

Nunca tinha visto gol contra de 2 jogadores, kkk #CHAxFLA — Simone Soares (@simoneebelinha) July 23, 2026

fazer um gol contra ok mas porra dql jeito fica foda chapecoense nunca vai voltar a ser a mesma — r (@errereallife) July 23, 2026

Retrospecto entre Chapecoense e Flamengo

Esse será o 17º confronto entre Chapecoense e Flamengo, em um retrospecto que conta com ampla vantagem do Rubro-Negro: são 11 vitórias, três empates e duas derrotas. No último encontro entre as equipes, em 2021, os times empataram por 2 a 2, também na Arena Condá.

Pedro, do Flamengo durante partida (Foto: Isabela Azine/AGIF/Folhapress)

Tudo sobre o jogo entre Chapecoense x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Chapecoense 🆚 Flamengo

🏆 Brasileirão - 19ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

👁️ Onde assistir: TV Globo e Premiere

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

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