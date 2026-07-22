Gol contra em Chapecoense x Flamengo assusta torcedores: 'Bizarro'
Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (22)
O Flamengo abre o placar contra a Chapecoense, na Arena Condá, nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão. Com início de primeiro tempo agitado, Pedro abriu o marcador para o Rubro-Negro, e Rafael Thyere marcou contra em um lance considerado bizarro pelos internautas.
➡️Veja gols em Chapecoense x Flamengo: Pedro abre o placar e Rafael marca contra
O cronometro marcava os 37 minutos da primeira etapa e saiu um gol contra a favor do Rubro-Negro. Gol contra de Rafael Thyere. Lance bizarro na Arena Condá. O jogador mais perto era Eduardo Doma, seu companheiro de zaga. Ninguém do Flamengo estava perto.
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Veja o lance:
🚨 GOOOL! Rafael Thyere (Gol Contra)!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 23, 2026
Chapecoense 0 - [2] Flamengo pic.twitter.com/AawusXFu4M
Nas redes sociais, torcedores se assustaram com o lance realizado pelo zagueiro da Chapecoense.
Veja a repercussão:
Gol Contra muito bizzaro kkkkkkkkkkkk— Guigui ᶜʳᶠ (@2G_fxp22) July 23, 2026
ai que gol contra engraçado vou morrer— ivy camille (@ivycedes) July 23, 2026
Esse gol contra da chape foi puro suco de Brasileirão— Tata Wanderleyᶜʳᶠ 🦩 (@wandinhamel) July 23, 2026
Nunca tinha visto gol contra de 2 jogadores, kkk #CHAxFLA— Simone Soares (@simoneebelinha) July 23, 2026
fazer um gol contra ok mas porra dql jeito fica foda chapecoense nunca vai voltar a ser a mesma— r (@errereallife) July 23, 2026
Retrospecto entre Chapecoense e Flamengo
Esse será o 17º confronto entre Chapecoense e Flamengo, em um retrospecto que conta com ampla vantagem do Rubro-Negro: são 11 vitórias, três empates e duas derrotas. No último encontro entre as equipes, em 2021, os times empataram por 2 a 2, também na Arena Condá.
Tudo sobre o jogo entre Chapecoense x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
Chapecoense 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 19ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
👁️ Onde assistir: TV Globo e Premiere
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
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