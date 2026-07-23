Torcedores do Botafogo reagem a possível acerto de Almada com Flamengo Jogador está próximo de acerto com Rubro-Negro

O Flamengo avançou nos últimos dias pela contratação do meia Thiago Almada, que atualmente defende o Atlético de Madrid. Diante do cenário, torcedores do Botafogo, ex-clube do jogador argentino, se manifestaram nas redes sociais.

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Thiago Almada teve uma passagem de sucesso pelo Glorioso. Em 2024, e foi jogador importante na temporada do clube carioca que terminou com os títulos do Brasileirão e da Libertadores daquele ano.

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Determinado histórico fez o atleta ser querido entre os torcedores do Botafogo. Contudo, a possível chegada ao rival tem repercutido entre os alvinegros, que usaram as redes sociais para se manifestarem. Veja a repercussão abaixo:

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Se o Almada for pro flamengo mesmo, nunca mais me apego em nenhum jogador dessa desgraça de botafogo — Souzainhabfr (@AishaSouza58375) July 23, 2026

🥲 | Botafogo avalia e faz sondagem por Chrystian Barletta, artilheiro e líder em assistências do Sport na Série B.



O Alvinegro avalia fazer uma proposta, mas também avalia outros nomes para o ataque.



— @ESPNBrasil pic.twitter.com/BVz51UpJxQ — Informa Fogo (@informafogo) July 22, 2026

cara imagina ser botafoguense pqp os caras são brutalizados demais os jogadores que eles chamam de ídolos sempre mijam neles



marlon freitas - veio pro palmeiras

barboza - veio pro palmeiras

savarino - foi pro fluminense

almada - vai pro flamengo



brutal https://t.co/5h4vStqrg0 — amorim (@amorimbaiano) July 22, 2026

Botafogo dominando as notícias do mercado com Almada e Danilo — Brant (@viniciusbrant_) July 22, 2026

Almada não chegou a jogar 4 meses no Botafogo po kkkk torcida tem um carinho mas nada d+ — É BOTAFOGO! E NADA MAIS. (@hug0wrld) July 22, 2026

Thiago Almada no Flamengo?

Nas últimas horas, o Flamengo avançou nas negociações por Thiago Almada após o meia argentino aprovar o projeto esportivo apresentado pelo clube. Com o sinal positivo do jogador, a diretoria rubro-negra concentra esforços para chegar a um acordo com o Atlético de Madrid, que detém os direitos econômicos do atleta. O empresário de Almada também é aguardado no Rio de Janeiro para uma reunião com José Boto, que deve alinhar os próximos passos da negociação.

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O Rubro-Negro trata a contratação como prioridade nesta janela de transferências. Após inicialmente priorizar a permanência na Europa, Almada passou a considerar um retorno ao futebol sul-americano diante da falta de propostas consideradas ideais. Nesse cenário, o Flamengo ganhou força na disputa com o River Plate e trabalha para concluir a negociação o mais rápido possível.

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