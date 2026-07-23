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Torcedores do Botafogo reagem a possível acerto de Almada com Flamengo

Jogador está próximo de acerto com Rubro-Negro

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 06:40
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Almada sorrindo
Thiago Almada na final da Copa do Mundo. (Imagem: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)

O Flamengo avançou nos últimos dias pela contratação do meia Thiago Almada, que atualmente defende o Atlético de Madrid. Diante do cenário, torcedores do Botafogo, ex-clube do jogador argentino, se manifestaram nas redes sociais.

➡️ Botafogo x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Thiago Almada teve uma passagem de sucesso pelo Glorioso. Em 2024, e foi jogador importante na temporada do clube carioca que terminou com os títulos do Brasileirão e da Libertadores daquele ano.

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Determinado histórico fez o atleta ser querido entre os torcedores do Botafogo. Contudo, a possível chegada ao rival tem repercutido entre os alvinegros, que usaram as redes sociais para se manifestarem. Veja a repercussão abaixo:

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Thiago Almada no Flamengo?

Nas últimas horas, o Flamengo avançou nas negociações por Thiago Almada após o meia argentino aprovar o projeto esportivo apresentado pelo clube. Com o sinal positivo do jogador, a diretoria rubro-negra concentra esforços para chegar a um acordo com o Atlético de Madrid, que detém os direitos econômicos do atleta. O empresário de Almada também é aguardado no Rio de Janeiro para uma reunião com José Boto, que deve alinhar os próximos passos da negociação.

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O Rubro-Negro trata a contratação como prioridade nesta janela de transferências. Após inicialmente priorizar a permanência na Europa, Almada passou a considerar um retorno ao futebol sul-americano diante da falta de propostas consideradas ideais. Nesse cenário, o Flamengo ganhou força na disputa com o River Plate e trabalha para concluir a negociação o mais rápido possível.

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Almada comemora gol pelo Botafogo
Almada comemora gol pelo Botafogo (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)
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