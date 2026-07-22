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Torcida do Palmeiras avalia estreia de Alexander Barboza

Zagueiro foi titular pela primeira vez nesta quarta-feira (22)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 22:21
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Barboza em estreia pelo Palmeiras
Barboza em estreia pelo Palmeiras (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

A vitória do Palmeiras sobre o Coritiba por 3 a 1, nesta quarta-feira (22), pelo Campeonato Brasileiro, não impediu críticas de parte da torcida alviverde nas redes sociais. Alexander Barboza fez sua estreia pelo clube e não deixou boa impressão em muitos palmeirenses.

O zagueiro começou a partida como titular e era uma das atrações do Palmeiras no retorno do Brasileirão após a paralisação para a Copa do Mundo. Contratado para reforçar o sistema defensivo, Barboza chegou cercado de expectativa, principalmente pelo histórico recente no futebol brasileiro e pela identificação que havia criado no Botafogo.

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➡️Palmeiras vence Coritiba com dois de Mauricio e amplia vantagem no Brasileirão

Nas redes sociais, torcedores avaliaram a estreia de Barboza com a camisa do Palmeiras. Veja os comentários sobre o zagueiro abaixo:

Barboza em estreia pelo Palmeiras
Barboza em estreia pelo Palmeiras (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o zagueiro

Como foi o jogo do Palmeiras

O Palmeiras foi dominante durante toda a primeira etapa. Finalizou mais, teve maior posse de bola, controlou as ações mesmo atuando fora de casa e foi para o intervalo com vantagem de 2 a 0, construída com dois gols de Mauricio.

O meia-atacante, recém-naturalizado paraguaio, foi o principal destaque do jogo, embora Pedro Rangel, goleiro do Coritiba, pudesse ter feito melhor em pelo menos um dos lances. Quando exigido, Carlos Miguel respondeu com segurança e manteve a meta alviverde sem ser vazada. Com a vantagem, a equipe de Abel Ferreira encontrou espaços para os contra-ataques, mas não aproveitou as oportunidades que criou.

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O Palmeiras voltou para a segunda etapa da mesma forma que terminou a primeira: controlando a partida. Ramón Sosa foi responsável por ampliar a vantagem e consolidar mais uma vitória alviverde no Brasileirão, mesmo diante da série de desfalques.

Com o resultado encaminhado, o Coritiba passou a pressionar o Palmeiras e criou algumas chances de perigo até o gol marcado por Paulo Roberto, que havia acabado de entrar. O Coxa ainda teve outras oportunidades, mas não conseguiu aproveitá-las.

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