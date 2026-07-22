Ex-Globo, Domitila Becker é contratada por novo canal Jornalista vai participar da cobertura da Copa do Mundo Feminina

A jornalista Domitila Becker foi contratada pela ESPN para atuar na produção de conteúdos esportivos digitais e em programas e projetos especiais da emissora. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22/7). A nova integrante do time ESPN chega com trajetória construída no SporTV, no SBT e no UOL. A informação é da Folha de São Paulo.

Na emissora, Domitila Becker se dedicará a conteúdos produzidos dentro e fora dos estádios, incluindo vídeos de reação e outras produções voltadas às redes sociais. Domitila também participará da cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027.

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Segundo a própria jornalista, os detalhes das iniciativas ainda estão sendo estruturados. A produção para plataformas digitais deve ser uma das principais frentes de trabalho, mas a participação nos programas da emissora e em novos projetos também está prevista.

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"Ainda estamos definindo os caminhos, e acho isso ótimo porque as possibilidades são muitas. O foco será a produção de conteúdo para as redes sociais, mas também vou participar dos programas da ESPN e de novos projetos. Estou muito animada com tudo o que vem pela frente", disse Domitila Becker.

A chegada à ESPN tem significado pessoal para a jornalista. Ela contou ter crescido próxima ao prédio onde a empresa funciona e que, ao se formar, buscou oportunidades no local, sem sucesso naquele momento.

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"Tenho uma relação de infância com a ESPN. Nasci nesta rua e passava sempre em frente ao prédio. Quando me formei, cheguei a vir aqui conversar sobre oportunidades, mas os caminhos acabaram sendo outros. Voltar agora, neste momento da carreira, é muito emocionante. Estou impressionada com o tamanho da operação e muito feliz por vestir essa camisa. É uma equipe que sempre encontrei nas coberturas e agora faço parte dela", afirmou.