logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Globo, Domitila Becker é contratada por novo canal

Jornalista vai participar da cobertura da Copa do Mundo Feminina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 19:32
Favorite o Lance! no Google
Domitila Becker é o novo reforço da ESPN
Domitila Becker é o novo reforço da ESPN (Foto: Reprodução)

A jornalista Domitila Becker foi contratada pela ESPN para atuar na produção de conteúdos esportivos digitais e em programas e projetos especiais da emissora. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22/7). A nova integrante do time ESPN chega com trajetória construída no SporTV, no SBT e no UOL. A informação é da Folha de São Paulo.

Na emissora, Domitila Becker se dedicará a conteúdos produzidos dentro e fora dos estádios, incluindo vídeos de reação e outras produções voltadas às redes sociais. Domitila também participará da cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027.

continua após a publicidade

➡️ Veja técnicos cotados para substituir Scaloni na Argentina

Segundo a própria jornalista, os detalhes das iniciativas ainda estão sendo estruturados. A produção para plataformas digitais deve ser uma das principais frentes de trabalho, mas a participação nos programas da emissora e em novos projetos também está prevista.

🍀Aposte em gols do Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

"Ainda estamos definindo os caminhos, e acho isso ótimo porque as possibilidades são muitas. O foco será a produção de conteúdo para as redes sociais, mas também vou participar dos programas da ESPN e de novos projetos. Estou muito animada com tudo o que vem pela frente", disse Domitila Becker.

A chegada à ESPN tem significado pessoal para a jornalista. Ela contou ter crescido próxima ao prédio onde a empresa funciona e que, ao se formar, buscou oportunidades no local, sem sucesso naquele momento.

continua após a publicidade

"Tenho uma relação de infância com a ESPN. Nasci nesta rua e passava sempre em frente ao prédio. Quando me formei, cheguei a vir aqui conversar sobre oportunidades, mas os caminhos acabaram sendo outros. Voltar agora, neste momento da carreira, é muito emocionante. Estou impressionada com o tamanho da operação e muito feliz por vestir essa camisa. É uma equipe que sempre encontrei nas coberturas e agora faço parte dela", afirmou.

Domitila Becker apresentava o programa &quot;O Gol&quot;, na Globo
Domitila Becker apresentava o programa "O Gol", na Globo (Foto: Reprodução/Instagram)
Tudo sobre
Sugerida para você!
BK, cantor de rapper fará campanha na Copa do Brasil transmitida pela Globo

Fora de Campo

TV Globo lança campanha da Copa do Brasil com narração do cantor BK

Há 3 minutos
Balanço da Copa foi atração do SBT durante a Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo 2026

Balanço da Copa termina como vice-líder entre programas de debate esportivo na TV aberta

Há 3 minutos
Almada sorrindo

Fora de Campo

Torcedores do Atleti desejam Almada no Flamengo; entenda

Há 15 minutos
Carlos Alberto Parreira, ex-técnico do Brasil na conquista do tetracampeonato mundial, na beira do campo durante jogo da Seleção Brasileira

Fora de Campo

Parreira apresenta melhora clínica e pode deixar a UTI ainda nesta semana

Há 49 minutos
Galvão Bueno posa com o certificado do Guinness World Records pelo recorde de partidas narradas em Copas do Mundo

Fora de Campo

Galvão Bueno encerra ciclo em Copas do Mundo com recorde reconhecido pelo Guinness

Há 4 horas
Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Fora de Campo

Ex-jogador projeta jogo do Vasco na Sul-Americana: 'Cabeça no lugar'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Marcelo do Ó será substituído em jogo de Coritiba x Palmeiras (Foto: Reprodução)

Voo atrasa, e Marcelo do Ó é substituído em Coritiba x Palmeiras; veja quem narra

Morre diretor e produtor de cinema Luiz Carlos Barreto

Luiz Carlos Barreto, lenda do audiovisual brasileiro, morre aos 98 anos

Momento durante recepção da família real espanhola viraliza nas redes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Lamine Yamal chama atenção por interação com princesa Sofia; veja

Sergio Ramos e Messi foram companheiros de equipe no PSG em 2021 (Foto: Reprodução)

Sergio Ramos usa IA para criar foto com Messi após a Copa; veja

Jogadores da Argentina reunidos para comemorar classificação à semifinal da Copa do Mundo com os torcedores

Argentina supera o Brasil em lista da Copa do Mundo; entenda

Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo

Vozinha em 2°: veja os jogadores que mais ganharam seguidores na Copa

Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026

Globo, SBT e CazéTV: quem venceu a guerra de audiência na Copa do Mundo?

Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão

Inteligência artificial aponta placares dos jogos de Flamengo e Palmeiras

Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo

Fala de Messi inflama teoria da conspiração em vice da Argentina; Scaloni comenta

Ramon Abatti, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus (à dir) serão os árbitros do Brasil na Copa

Wilton, Claus ou Abatti Abel? Ex-árbitros elegem melhor brasileiro na Copa

Bancada da CazéTV com Bárbara Coelho, Ronaldo Fenômeno, Casimiro Miguel e Romário

CazéTV transmite jogos de quase metade dos jogadores da Copa; veja

Lebron James durante palestra

Suposto erro do Miami Heat 'entrega' destino de LeBron James; entenda

Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

Globo alcança 142 milhões de pessoas na Copa; veja os jogos mais assistidos