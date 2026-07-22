Entrada violenta em Pec durante Inter x Cruzeiro repercute: 'Vergonha' Colorado pedeu em casa por 2 a 1 nesta quarta-feira (22)

Victor Gabriel virou alvo de críticas nas redes sociais após uma entrada violenta em Gabriel Pec durante Internacional x Cruzeiro, nesta quarta-feira. O zagueiro do Colorado foi expulso pelo lance, que chocou torcedores.

No segundo tempo da vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Internacional, o zagueiro deu carrinho no meio da canela de Pec. O atacante saiu com dificuldades de andar do gramado e não conseguiu seguir na partida.

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Nas redes sociais, a entrada violenta irritou os telespectadores. Veja o lance duro e os comentários abaixo:

Kaio Jorge em comemoração de gol durante Internacional x Cruzeiro (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Veja comentários sobre a entrada dura

Como foi o jogo entre Internacional e Cruzeiro

O jogo começou agitado no Beira-Rio, com o Internacional finalizando duas vezes em dois minutos. A melhor chance, porém, foi do Cruzeiro. Otávio cobrou tiro de meta e encontrou Gabriel Pec no ataque, que chutou em cima de Anthoni. Kaio Jorge tentou no rebote, mas Mercado salvou em cima da linha. Quando o camisa 19 recebeu em velocidade, aos 11 minutos, tocou na esquerda do arqueiro colorado e fez 1 a 0. Atrás no placar, os gaúchos avançaram e forçaram dois erros do goleiro Otávio, mas Fagner e Jonathan Jesus o salvaram.

Na volta dos vestiários, Anthoni salvou o Internacional logo aos cinco minutos. Sinisterra recebeu livre dentro da área, mas o arqueiro fez defesa de futsal em finalização do atacante. Aos 13 minutos, a situação dos gaúchos piorou quando Vitão deu entrada dura em Gabriel Pec e foi expulso.

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Minutos depois, o Cruzeiro fez 2 a 0. Mateus Henrique insistiu em jogada na entrada da área, abriu para Fagner, que passou para Matheus Pereira, que enganou a defesa e chutou cruzado para ampliar. Com um jogador a menos, o Internacional sofreu pressão maior, mas não conseguiu concluir as jogadas. Quando Carbonero teve espaço na pequena área após jogada de Bernabei e chute de Matheus Bahia, tocou com classe na saída de Otávio.

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