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Torcedores do Flamengo comparam Pedro com Igor Thiago: 'Mas não servia'

Camisa 9 marcou dois gols contra a Chapecoense

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 23:37
Atualizado há 1 minutos
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Pedro comemorando gol em Chapecoense x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro
Pedro comemora gol contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Diego/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Pedro voltou a ser protagonista pelo Flamengo e também dominou as redes sociais. Na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira (22), na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 marcou dois gols e foi um dos destaques da partida.

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Além dos gols de Pedro, Rafael Thyere, contra, e Lorran completaram o placar para o Rubro-Negro. A atuação reacendeu um debate entre torcedores sobre a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

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Nas redes sociais, diversos flamenguistas compararam o desempenho do atacante com o de Igor Thiago, que esteve na lista de Carlo Ancelotti para o Mundial. As publicações ironizaram a ausência de Pedro na competição.

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Veja a repercussão:

Como foi a partida?

O jogo começou equilibrado na Arena Condá. Entretanto, aos 25 minutos, Pedro fez o torcedor do Flamengo voltar a se perguntar por que o atacante não foi convocado para a Copa. Em uma jogada individual que misturou técnica e raça, o camisa 9, artilheiro do Brasileirão com 12 gols, deixou três adversários para trás e abriu o placar com um golaço.

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Pedro, do Flamengo, na jogada contra a Chapecoense
Pedro, do Flamengo, na jogada contra a Chapecoense (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Aos 37', o Rubro-Negro ampliou a vantagem com um gol contra de Rafael Thyere. Apesar da vitória parcial, a equipe de Leonardo Jardim apresentou algumas falhas, principalmente pelo lado esquerdo da defesa, com Ayrton Lucas.

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Mantendo o mesmo ritmo da primeira etapa, o Flamengo chegou ao terceiro gol logo aos dois minutos do segundo tempo. Pedro, novamente em um lance de muita qualidade, deu um toque de calcanhar para Lorran, que aproveitou, na segunda oportunidade, e balançou as redes. Já na reta final, o camisa 9 voltou a balançar a rede, após aproveitar finalização de Samuel Lino.

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