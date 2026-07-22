Torcedores do Flamengo comparam Pedro com Igor Thiago: 'Mas não servia'
Camisa 9 marcou dois gols contra a Chapecoense
Pedro voltou a ser protagonista pelo Flamengo e também dominou as redes sociais. Na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira (22), na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 marcou dois gols e foi um dos destaques da partida.
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Além dos gols de Pedro, Rafael Thyere, contra, e Lorran completaram o placar para o Rubro-Negro. A atuação reacendeu um debate entre torcedores sobre a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.
Nas redes sociais, diversos flamenguistas compararam o desempenho do atacante com o de Igor Thiago, que esteve na lista de Carlo Ancelotti para o Mundial. As publicações ironizaram a ausência de Pedro na competição.
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Veja a repercussão:
OLHEM O QUE O PEDRO ACABOU DE FAZER— CR7 Brasil (@CR7Brasil) July 23, 2026
Mas não serve. Bom mesmo é o Igor Thiago. 👍🏽 pic.twitter.com/YYxUxhIdqo https://t.co/OionQmmEbk
Não serve, prefiro Igor Thiago que fez 30 gols que ninguém no mundo viu https://t.co/jxjJyv02SR— Abner (@AbneraAugusto) July 23, 2026
Tem que levar é o Igor Thiago pic.twitter.com/Ojd0xE31kE— Escabuti Tetra das Américas 🏆🏆🏆🏆 (@CactusAkai) July 23, 2026
Ainda bem que tínhamos Igor Thiago na Copa! https://t.co/r1j90pES1c— juan (@hellwalkker) July 23, 2026
O Igor Thiago (com todo respeito) ter ido para a Copa, e o Pedro não, é inacreditável... https://t.co/fr5fVvkr1I— Matheus Gavazzi (@oogavazzi) July 23, 2026
Bom era Igor Thiago, Mateus cunha, Pedro não servia https://t.co/C6O0r1spME— Luiz K (@Luiz_Wh0) July 23, 2026
Como foi a partida?
O jogo começou equilibrado na Arena Condá. Entretanto, aos 25 minutos, Pedro fez o torcedor do Flamengo voltar a se perguntar por que o atacante não foi convocado para a Copa. Em uma jogada individual que misturou técnica e raça, o camisa 9, artilheiro do Brasileirão com 12 gols, deixou três adversários para trás e abriu o placar com um golaço.
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Aos 37', o Rubro-Negro ampliou a vantagem com um gol contra de Rafael Thyere. Apesar da vitória parcial, a equipe de Leonardo Jardim apresentou algumas falhas, principalmente pelo lado esquerdo da defesa, com Ayrton Lucas.
Mantendo o mesmo ritmo da primeira etapa, o Flamengo chegou ao terceiro gol logo aos dois minutos do segundo tempo. Pedro, novamente em um lance de muita qualidade, deu um toque de calcanhar para Lorran, que aproveitou, na segunda oportunidade, e balançou as redes. Já na reta final, o camisa 9 voltou a balançar a rede, após aproveitar finalização de Samuel Lino.
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