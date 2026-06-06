A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, neste sábado (6), em Cleveland, teve um momento que rapidamente repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. Após a falha de Marquinhos no lance que originou o gol de empate, uma conversa entre o zagueiro e Casemiro foi captada pelas câmeras da transmissão.

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O Brasil havia aberto o placar logo aos seis minutos com Bruno Guimarães, mas viu a vantagem durar pouco. Quatro minutos depois, Marquinhos errou um passe na saída de bola e entregou a posse para Zico, que aproveitou a oportunidade para vencer Weverton e deixar tudo igual.

Pouco após o lance, as câmeras flagraram um diálogo entre os dois jogadores. Visivelmente incomodado com o erro, Marquinhos conversou com Casemiro, que respondeu.

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➡️ Veja gols em Brasil x Egito: Bruno Guimarães abre o placar, Ziko empata e Endrick amplia

Veja o lance:

Casemiro para Marquinhos após o gol do Egito contra o Brasil: "Era para mim? Não vi."



🎥 @tvglobo | @geglobo pic.twitter.com/6kKqUBhqI4 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 6, 2026

O momento chamou atenção dos torcedores, que passaram a debater nas redes sociais a responsabilidade pelo lance do gol sofrido.

Veja a repercussão:

Erro duplo aí, porém o maior culpado foi Marquinhos — Silas (@SilasC0u) June 6, 2026

Um zagueiro nível seleção n olhar antes de tocar nem na base tu sai ileso!!! Ate pro banco vai — astro (@Ctrlk57) June 6, 2026

Eu simplesmente odeio o Casemiro e ele pode até estar mal posicionado aí mas a culpa é 99% do mariquinhos. Culpar o Casemiro aí é loucura. — Carlos Henrique Costa batista (@CarlosH04879098) June 7, 2026

Absurdo culparem o Casemiro ou o Alisson num lance desses kkkkkkkkk olha a ENTREGADA que o fraco Marquinhos deu, esse daí pode ganhar um milhão de champions, com a amarelinha sempre peida — SalveOTricolorPaulista🇾🇪 (@comunadecotia) June 6, 2026

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Como foi Brasil x Egito

Primeiro tempo de vacilos e preocupação com Wesley

A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto. Para piorar, Wesley sentiria lesão minutos mais tarde e deixaria o campo chorando. Passa a ser dúvida para a Copa do Mundo.

➡️ Possível lesão de Wesley em Brasil x Egito preocupa torcedores: 'Pode perder'

Bruno Guimarães teve grande exibição no primeiro tempo e marcou gol (Foto: Kirk Irwin/AFP)

Ancelotti muda todo time no segundo tempo

Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pelo Brasil; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.

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Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.

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