Maurício leva torcedores do Palmeiras à loucura: 'Abusado'
Meia foi destaque em partida contra o Coritiba
O meia Maurício foi responsável por marcar dois gols durante o primeiro tempo do confronto entre Palmeiras e Coritiba, desta quarta-feira (22), no Couto Pereira. As equipes se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O primeiro gol do camisa 18 aconteceu aos nove minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Maurício recebeu um passe de Sosa, invadiu a área adversária, fintou a marcação e finalizou com categoria para marcar.
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Posteriormente, aos 19 minutos, o jogador voltou a balançar as redes para o Verdão. Desta vez, em um contra-ataque fulminante da equipe de Abel Ferreira, Maurício conseguiu invadir a área exposta do Coritiba para fazer o segundo.
Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras foram à loucura com a atuação do jogador. Veja a repercussão abaixo:
O EFEITO COPA DO MUNDO! Mauricio abre o placar e marca o primeiro gol do Palmeiras contra o Curitíba. pic.twitter.com/Wope14Si0k— Mauricio Prado Brasil 🇧🇷 (@mauriciopradobr) July 22, 2026
MAURICIO ESTÁ JOGANDO DEMAAAAAISS— Noite de Copa (@Noitedecopa) July 22, 2026
O PARAGUAIO É MUITO ABUSADO pic.twitter.com/qG7dzEwVwC
Mauricio de novo 💚— yasminn ˢᵉᵖ (@Yasminnsep22) July 22, 2026
O homem voltou da Copa querendo muito… pic.twitter.com/Z2SXTgpCLW
CORITIBA 0x2 PALMEIRAS— DataFut (@DataFutebol) July 22, 2026
MAURICIO DE NOVO! Que qualidade… pic.twitter.com/fFiqRKrqzE
Jogador de Copa do Mundo é outra coisa, respeita minha seleção— Fernando Miranda e S (@fernando18fms) July 22, 2026
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