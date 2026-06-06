Ancelotti exalta 60 minutos da Seleção, elogia Endrick e diz ter time da estreia

CLEVELAND, OH (EUA) - A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, neste sábado, em Cleveland, deixou boas impressões para o técnico Carlo Ancelotti às vésperas da estreia na Copa do Mundo. Embora tenha reconhecido que a equipe perdeu o controle da partida na reta final, o treinador destacou os 60 minutos iniciais e afirmou que sai do amistoso com ainda mais convicções para o Mundial.

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Em entrevista coletiva após a partida, Ancelotti avaliou que o Brasil executou com qualidade o plano de jogo durante boa parte do confronto. Para ele, a intensidade, a pressão alta e o comportamento coletivo foram os principais pontos positivos apresentados pela equipe.

— Mais certeza, porque eu acho que a equipe está bem. Sessenta minutos de jogo foram um jogo muito bom, a nível defensivo, a nível ofensivo, pressionamos alto, bem, a equipe jogou com intensidade, respeitando o plano de jogo, então, muito mais certeza — afirmou.

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O treinador, no entanto, fez uma ressalva sobre os minutos finais da partida. Depois de abrir vantagem no placar, o Brasil passou a encontrar mais dificuldades para controlar a posse de bola e administrar o resultado.

— Nos últimos 30 minutos, eu acho que a equipe precisava ter mais controle, segurar mais a posse, forçamos um pouco mais o ataque na profundidade quando não precisávamos disso, porque a equipe estava ganhando — analisou.

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Um dos personagens da noite foi Endrick. O atacante saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória brasileira, aumentando a disputa por uma vaga no setor ofensivo. Apesar dos elogios ao jovem atacante, Ancelotti evitou indicar qualquer mudança na formação titular.

— O Endrick tem essa qualidade, é muito potente, bem posicionado na área, tem oportunidade, marcou um gol importante para nós. Acho que todos os jogadores são importantes, com diferentes características. O Mateus (Cunha) pode não finalizar como o Endrick, mas é muito importante para a construção do jogo — explicou.

A declaração mostra que a concorrência segue aberta, embora o treinador tenha deixado claro que valoriza as características distintas de cada atacante. Enquanto Endrick oferece presença de área e capacidade de finalização, Matheus Cunha continua recebendo elogios pela participação coletiva e pela contribuição na criação das jogadas.

Mesmo sem revelar a escalação, Ancelotti confirmou que já definiu mentalmente a equipe que pretende utilizar na estreia da Copa do Mundo, marcada para o próximo dia 13, diante do Marrocos, em Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C e ainda terá pela frente Haiti e Escócia.

— Eu tenho a escalação inicial para jogar contra o Marrocos, sim, a ideia é clara. Eu acho que a dupla Vinícius e Raphinha funcionou muito bem, porque combinaram bem, tivemos oportunidade daquela posição. Eu acho que a partida dos dois foi muito boa — analisou o italiano, elogiando a atuação da dupla de ataque, que atuou mais próxima neste sábado.

Com o último amistoso encerrado, a Seleção agora entra na reta final de preparação para o Mundial. E, se Ancelotti não abriu a escalação, deixou claro que as atuações recentes aumentaram sua confiança. O treinador admite que ainda existem boas dúvidas provocadas pelo desempenho de alguns jogadores, mas a sensação predominante é de que o Brasil chega à estreia cada vez mais próximo da formação ideal.

Outros trechos da entrevista de Ancelotti na Seleção

MARQUINHOS E GABRIEL MAGALHÃES

Eles não treinaram muito com a equipe, mas temos mais uma semana de tempo. Vamos treinar bem. Eles vão estar preparados para o jogo.

FORMAÇÃO DO BRASIL

Com a equipe egípcia, jogamos com três defensores no começo da segunda parte. Isso foi ruim para a equipe egípcia e bom para o Brasil. Eu acho que foi mais difícil na segunda parte encontrar espaço, porque eles estavam muito próximos e jogaram melhor. Eu acho que a equipe egípcia, pelo fato de que eles podem mudar o sistema, é mais perigosa por essa razão. Eles podem defender com quatro zagueiros no fundo, com cinco, sem nenhum problema. E para nós foi mais difícil na segunda parte encontrar a solução. O ambiente até agora é muito bom.

ELENCO COM MUITOS LÍDERES

Agora chegamos a esta última semana, mas eu acho que a equipe está no caminho correto.

JOGADORES RENDENDO DO BANCO

Acho que os recursos no banco da seleção são muito, muito importantes. Temos que aproveitar isso, sem nenhum tipo de dúvida. Eu sei perfeitamente que as cinco substituições que podemos fazer vão ajudar muito a equipe. Porque os recursos no banco, sejam quais forem, são muito, muito importantes.

SOBRE CORTE DE WESLEY

A melhor solução possível para que possa ajudar a equipe. Temos que esperar para ver que diagnóstico sai. Depois, eu acho que ele terá tempo para se recuperar e estar conosco nesta Copa do Mundo. Se não, temos que escolher outro e temos tempo para fazê-lo.

VINI JR

Eu não tenho que falar com ele, porque eu acho que ele vai ter sua melhor versão neste Mundial.

DANILO PODE JOGAR DE LATERAL

Danilo pode jogar em todas as posições. Agora precisamos dele como lateral-direito por causa da lesão do Wesley. Aí pode jogar também o Ibañez, como jogou contra o Panamá. Agora, de momento, são estas as soluções para a lesão do Wesley. Mas, repito, vamos esperar o diagnóstico e depois vamos tomar a decisão necessária.

Ancelotti grita com o time no banco de reservas (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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