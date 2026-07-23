Torcedores mandam recado a Dorival Júnior após derrota do São Paulo Tricolor perdeu para o Athletico-PR pela 19ª rodada do Brasileirão

O São Paulo perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1, na última quarta-feira (22), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Brasileirão. O resultado não agradou os torcedores do Tricolor paulista, que aproveitaram o momento para reclamarem da atual gestão do técnico Dorival Júnior.

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A derrota da equipe paulista aconteceu por meio de uma virada em questão de minutos. O São Paulo abriu o placar, mas viu o Athletico-PR assumir a liderança no placar no início do segundo tempo. Os gols de Leozinho, do Furacão, aconteceram aos um e cinco minutos após o retorno.

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O cenário gerou revolta nos torcedores do Tricolor, que se manifestaram contra o treinador nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Leozinho, autor de dois gols contra São Paulo, já foi melhor do mundo no futsal

ah volta do dorival e mais um erro do spfc esse ano.. — _sinatrA (@vitor_s1natra) July 23, 2026

Entendo perfeitamente que o Dorival quer um primeiro volante defensivo no seu esquema mas o Pablo Maia não reúne conduções nem pra reserva, há de se criar alternativas pra isso. — Despair (@Despairvms) July 23, 2026

Dorival Jr é isso aí msm se preparem — Jeff🇾🇪 (@jeffcobus) July 23, 2026

Não que seja fácil trabalhar no São Paulo, mas o Dorival faz um trabalho no mínimo ruim. — Grande Apreciador de Batidas de Limao (@biellrossini) July 23, 2026

Normal o time do Dorival sempre volta pior em paradas kkkk https://t.co/6qstgZJGgI — Victor Gabriel (@VictorGabr36768) July 23, 2026

São Paulo x Athletico-PR

Texto por: Vinicius Barbosa Harfush

Se o fim da primeira metade da temporada foi de baixas expectativas para o torcedor do São Paulo, a primeira etapa no retorno ao Brasileirão foi animadora. O Tricolor dominou a partida e levou perigo à meta do goleiro Santos em diversas oportunidades. A cobrança de falta de Artur foi boa e ainda contou com uma falha do arqueiro do Furacão, que não teve força para tirar a bola da direção da meta no gol são-paulino.

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A dinâmica de meio-campo com Marcos Antônio, Bobadilla e Pablo Maia funcionou bem, principalmente com jogadas acionando os lados do campo, seja com Artur pela direita ou o lateral Wendell na esquerda, que atuou de forma ofensiva, já que Dorival Jr. não armou a equipe com três homens de frente. No apito final para o vestiário, a impressão é que o Tricolor precisaria de pouco para manter o controle do jogo, diante da facilidade de manter a posse e de roubar a bola do Athletico-PR com rapidez.

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A sensação positiva deixada na descida para os vestiários não voltou para o segundo tempo. O time de Dorival Jr. levou dois gols em seis minutos em dois erros cometidos pela defesa, principalmente no gol de empate. O meia-atacante Leozinho, do Athletico-PR, havia acabado de perder uma chance clara com um carrinho que acertou a trave, mas, na sequência do lance, o Furacão cruzou na área e o toque de cabeça encontrou o camisa 21 sozinho embaixo da trave, que precisou apenas tocar para o fundo das redes.

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O segundo gol de Leozinho saiu de mais um lance de desatenção da defesa do São Paulo, que não marcou a sobra de bola de um escanteio do Athletico-PR. O jogador do Furacão pegou a sobra de bola e chutou rasteiro e na diagonal da meta de Rafael, que ficou apenas olhando. 2 a 1 no placar e pressão da torcida são-paulina nas arquibancadas. A sequência da partida seguiu de pressão do time da casa, mas sem efetividade para assustar o goleiro Santos e a vitória paranaense seguiu até o apito final.

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