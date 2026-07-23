logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Neymar disputa dois torneios de pôquer antes de reapresentação do Santos

Atacante do Santos aproveitou folga do elenco para participar de duas competições em São Paulo, mas foi eliminado em ambas

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
23/07/2026 09:44
Favorite o Lance! no Google
Neymar sorri durante torneio de Poker em São Paulo
Neymar aproveitou dia de folga no Santos para disputar torneios de pôquer (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)
Ver Resumo da matéria por IA
Neymar participou de torneios de pôquer na folga do Santos.
Ele foi eliminado no Invitational de R$ 25 mil e no 1-Day High Roller de R$ 10 mil.
Ambas as competições não resultaram em premiações para o jogador.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neymar aproveitou a folga concedida pelo Santos na quarta-feira (22) para disputar dois torneios de pôquer do BSOP Winter, realizado no WTC Sheraton, em São Paulo. O atacante participou do Invitational de R$ 25 mil e, na sequência, entrou no 1-Day High Roller, de R$ 10 mil, mas foi eliminado nas duas competições e deixou o evento sem premiação.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O camisa 10 iniciou o dia na fase decisiva do Invitational de R$ 25 mil, torneio para o qual havia se classificado com a 14ª maior pilha de fichas entre os 60 sobreviventes. A disputa foi retomada às 14h (de Brasília), mas a trajetória do jogador durou cerca de duas horas.

continua após a publicidade

Neymar foi eliminado pouco depois do encerramento do período de inscrições tardias, após perder duas mãos consecutivas para adversários que tinham pares de oito. Com isso, ficou fora das 27 posições premiadas e deixou o torneio sem receber premiação.

Neymar aproveitou folga do Santos para disputar outro torneio de pôquer

A eliminação no Invitational não encerrou a participação do atacante no BSOP Winter. Logo após deixar a mesa, Neymar fez nova inscrição, desta vez para o 1-Day High Roller, torneio com buy-in de R$ 10 mil e programado para ser concluído ainda na quarta-feira.

continua após a publicidade

Durante a disputa, o jogador chegou a vencer uma mão contra Deickson Abril, conhecido no circuito como "Gordão". Posteriormente, porém, o adversário devolveu a derrota e eliminou o camisa 10 do Santos. Deickson seguiu na competição e terminou campeão do High Roller, faturando R$ 245 mil.

Neymar também ficou fora da zona de premiação nessa segunda disputa, que pagou os nove melhores colocados.

Não há informação oficial sobre o horário da eliminação do atacante no High Roller. A competição foi encerrada por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira (23), mas não é possível afirmar que Neymar tenha permanecido no local até o fim do evento.

continua após a publicidade

Santos se prepara para enfrentar a Chapecoense

A participação de Neymar no evento de pôquer ocorreu durante a folga concedida pelo Santos após problemas logísticos no retorno da delegação da Venezuela, que alteraram a programação do clube.

Após a goleada por 4 a 1 sobre a Universidad Central da Venezuela, na última terça-feira (21), pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana, o técnico Cuca confirmou que Neymar estará à disposição para o próximo compromisso da equipe. O atacante, que tem contrato com o Santos até o fim desta temporada, deve retornar ao time no duelo contra a Chapecoense.

continua após a publicidade

O elenco santista se reapresenta nesta quinta-feira (23) para iniciar a preparação visando a partida de sábado, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Sem atuar na vitória pela Sul-Americana, Neymar é esperado entre os relacionados para o confronto, que marcará seu retorno aos gramados com a camisa do Peixe.

🍀Aposte nos jogos do Santos pela Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Christian Oliva, volante do Santos, durante partida contra o UCV, no duelo de ida da Sul-Americana.

Santos

Oliva se destaca e aumenta concorrência no meio de campo do Peixe; veja números

Há 3 horas
Santos venceu o Vasco por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Série A Sub-20

Futebol Nacional

Santos vence o Vasco na Vila e sai na frente por vaga na final do Brasileirão sub-20

Há 12 horas
Estadio Vila Belmiro visto de cima.

Santos

Santos abre venda de ingressos para duelo contra Chapecoense; saiba como comprar

Há 19 horas
Jogo de ida da semifinal entre Santos e Vasco, pelo Brasileirão Sub-20

Onde Assistir

Santos x Vasco: onde assistir ao jogo de ida da semifinal do Brasileiro Sub-20

Há 21 horas
Neymar durante partida na Vila Belmiro. (Foto: Thenews2/Folhapress)

Santos

Cuca confirma presença de Neymar contra a Chapecoense pelo Brasileirão

Há 1 dia
Gabriel Menino celebra gol marcado em Universidad Central x Santos

Santos

Dê suas notas: avalie os jogadores do Santos na goleada pela Sul-Americana

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gabriel Menino marcou um dos gols do Santos na vitória contra a UCV. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Santos vence UCV por 4 a 1 e encaminha vaga na Sul-Americana

Gabriel Bontempo em comemoração do gol em partida de UCV e Santos

Veja gols em UCV x Santos: Bontempo, Menino, Thaciano e Rony marcam e Maicol diminui

Barreal em ação pela partida entre Santos e UCV pela Sul-Americana

Possível pênalti não marcado em UCV x Santos revolta torcedores: 'Roubo'

Estádio Polideportivo Misael Delgado. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Com novidades na defesa, Santos está pronto para duelo pela Sul-Americana

Neymar sorrindo em torneio de Poker

Antes de jogo do Santos, Neymar disputa torneio de pôquer em São Paulo

Zé Elias durante transmissão da ESPN

Zé Elias questiona momento do Santos: 'Coisas precisam ser respondidas'

Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

Pesquisa mostra que torcida é contra a permanência de Neymar na Seleção em 2030

Neymar durante treino do Santos no último sábado (18), no CT Rei Pelé

Saiba por que Neymar não viajou com o Santos para Venezuela

Santos realiza treino no Centro Social Club Madeirense, na Venezuela. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Santos paga uma parcela de direito de imagem antes do duelo pela Sul-Americana

Rony com a camisa do Santos

Rony abre o jogo e explica motivo de não ter acertado com o Corinthians

Lucas Veríssimo durante viagem do Santos para Venezuela. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Lucas Veríssimo esclarece reunião do elenco do Santos com diretoria por atraso em pagamentos

Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série A

Neymar disputou a quarta Copa do Mundo da carreira, a primeira como jogador do Santos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (21/07/2026)