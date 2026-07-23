Neymar disputa dois torneios de pôquer antes de reapresentação do Santos
Atacante do Santos aproveitou folga do elenco para participar de duas competições em São Paulo, mas foi eliminado em ambas
Neymar aproveitou a folga concedida pelo Santos na quarta-feira (22) para disputar dois torneios de pôquer do BSOP Winter, realizado no WTC Sheraton, em São Paulo. O atacante participou do Invitational de R$ 25 mil e, na sequência, entrou no 1-Day High Roller, de R$ 10 mil, mas foi eliminado nas duas competições e deixou o evento sem premiação.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
O camisa 10 iniciou o dia na fase decisiva do Invitational de R$ 25 mil, torneio para o qual havia se classificado com a 14ª maior pilha de fichas entre os 60 sobreviventes. A disputa foi retomada às 14h (de Brasília), mas a trajetória do jogador durou cerca de duas horas.
Neymar foi eliminado pouco depois do encerramento do período de inscrições tardias, após perder duas mãos consecutivas para adversários que tinham pares de oito. Com isso, ficou fora das 27 posições premiadas e deixou o torneio sem receber premiação.
Neymar aproveitou folga do Santos para disputar outro torneio de pôquer
A eliminação no Invitational não encerrou a participação do atacante no BSOP Winter. Logo após deixar a mesa, Neymar fez nova inscrição, desta vez para o 1-Day High Roller, torneio com buy-in de R$ 10 mil e programado para ser concluído ainda na quarta-feira.
Durante a disputa, o jogador chegou a vencer uma mão contra Deickson Abril, conhecido no circuito como "Gordão". Posteriormente, porém, o adversário devolveu a derrota e eliminou o camisa 10 do Santos. Deickson seguiu na competição e terminou campeão do High Roller, faturando R$ 245 mil.
Neymar também ficou fora da zona de premiação nessa segunda disputa, que pagou os nove melhores colocados.
Não há informação oficial sobre o horário da eliminação do atacante no High Roller. A competição foi encerrada por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira (23), mas não é possível afirmar que Neymar tenha permanecido no local até o fim do evento.
Santos se prepara para enfrentar a Chapecoense
A participação de Neymar no evento de pôquer ocorreu durante a folga concedida pelo Santos após problemas logísticos no retorno da delegação da Venezuela, que alteraram a programação do clube.
Após a goleada por 4 a 1 sobre a Universidad Central da Venezuela, na última terça-feira (21), pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana, o técnico Cuca confirmou que Neymar estará à disposição para o próximo compromisso da equipe. O atacante, que tem contrato com o Santos até o fim desta temporada, deve retornar ao time no duelo contra a Chapecoense.
O elenco santista se reapresenta nesta quinta-feira (23) para iniciar a preparação visando a partida de sábado, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Sem atuar na vitória pela Sul-Americana, Neymar é esperado entre os relacionados para o confronto, que marcará seu retorno aos gramados com a camisa do Peixe.
🍀Aposte nos jogos do Santos pela Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Santos
Oliva se destaca e aumenta concorrência no meio de campo do Peixe; veja númerosHá 3 horas
Futebol Nacional
Santos vence o Vasco na Vila e sai na frente por vaga na final do Brasileirão sub-20Há 12 horas
Santos
Santos abre venda de ingressos para duelo contra Chapecoense; saiba como comprarHá 19 horas
Onde Assistir
Santos x Vasco: onde assistir ao jogo de ida da semifinal do Brasileiro Sub-20Há 21 horas
Santos
Cuca confirma presença de Neymar contra a Chapecoense pelo BrasileirãoHá 1 dia
Santos
Dê suas notas: avalie os jogadores do Santos na goleada pela Sul-AmericanaHá 1 dia
Mais LANCE!