Gol de Pedro em Chapecoense x Flamengo gera recado a Ancelotti
Atacante marcou em confronto do Brasileirão
O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra a Chapecoense, desta quarta-feira (22), na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro foi o responsável por marcar no primeiro tempo. O feito fez torcedores relembrarem a ausência do camisa 9 na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.
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O atacante do Rubro-Negro recebeu de Bruno Henrique para invadir a área. Pedro, com muita categoria, passou por Rafael Thyere e Eduardo Doma para finalizar na saída do goleiro Matheus Aurélio e marcar aos 25 minutos.
O lance levou os torcedores à loucura nas redes sociais. A qualidade da jogada fez alguns internautas criticarem a ausência do atacante na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Veja a repercussão abaixo:
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Ancelotti não levou esse cara pra levar Igor Thiago. Não permitam que isso seja esquecido— caio ★ (@vsfcacaio) July 23, 2026
Aí o Ancelotti convoca Igor Thiago— Rô (@avlisfla) July 23, 2026
Alô Ancelotti, Pedro Queixudo está pedindo passagem desde 2024.— george (@george_pigaaf) July 23, 2026
como o Ancelotti não me convocou esse cara, Pedro é nojento!! Golaço do 9 do Hexa— JP (@pdroo_77) July 23, 2026
Tá vendo Ancelotti?????— Nemesis NKS (@SpaceMc350980) July 23, 2026
Esse era o 9 do hexa
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