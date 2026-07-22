Gol de Pedro em Chapecoense x Flamengo gera recado a Ancelotti Atacante marcou em confronto do Brasileirão

O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra a Chapecoense, desta quarta-feira (22), na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro foi o responsável por marcar no primeiro tempo. O feito fez torcedores relembrarem a ausência do camisa 9 na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

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O atacante do Rubro-Negro recebeu de Bruno Henrique para invadir a área. Pedro, com muita categoria, passou por Rafael Thyere e Eduardo Doma para finalizar na saída do goleiro Matheus Aurélio e marcar aos 25 minutos.

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O lance levou os torcedores à loucura nas redes sociais. A qualidade da jogada fez alguns internautas criticarem a ausência do atacante na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Veja a repercussão abaixo:

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Ancelotti não levou esse cara pra levar Igor Thiago. Não permitam que isso seja esquecido — caio ★ (@vsfcacaio) July 23, 2026

Aí o Ancelotti convoca Igor Thiago — Rô (@avlisfla) July 23, 2026

Alô Ancelotti, Pedro Queixudo está pedindo passagem desde 2024. — george (@george_pigaaf) July 23, 2026

como o Ancelotti não me convocou esse cara, Pedro é nojento!! Golaço do 9 do Hexa — JP (@pdroo_77) July 23, 2026

Tá vendo Ancelotti?????

Esse era o 9 do hexa — Nemesis NKS (@SpaceMc350980) July 23, 2026

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