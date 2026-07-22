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Gol de Pedro em Chapecoense x Flamengo gera recado a Ancelotti

Atacante marcou em confronto do Brasileirão

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 22:19
Atualizado há 56 minutos
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Pedro comemora gol pelo Flamengo em partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão
Pedro comemora gol pelo Flamengo em partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra a Chapecoense, desta quarta-feira (22), na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro foi o responsável por marcar no primeiro tempo. O feito fez torcedores relembrarem a ausência do camisa 9 na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

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O atacante do Rubro-Negro recebeu de Bruno Henrique para invadir a área. Pedro, com muita categoria, passou por Rafael Thyere e Eduardo Doma para finalizar na saída do goleiro Matheus Aurélio e marcar aos 25 minutos.

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O lance levou os torcedores à loucura nas redes sociais. A qualidade da jogada fez alguns internautas criticarem a ausência do atacante na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Veja a repercussão abaixo:

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Pedro, do Flamengo, na jogada contra a Chapecoense
Pedro, do Flamengo, na jogada do gol contra a Chapecoense (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
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