Falha de Cuesta em Independiente Medellín x Vasco gera revolta: 'Não dá' Duelo desta quarta-feira (22) é válido pela Copa Sul-Americana

Independiente Medellín e Vasco estão empatando em 2 a 2, nesta quarta-feira (22), em jogo válido pela Copa Sul-Americana, e um gol contra de Carlos Cuesta irritou os torcedores na segunda etapa.

➡️ Veja gols de Independiente Medellín x Vasco: Cuesta segundo gol contra da noite

Quando o cronometro marcava os 26 minutos da segunda etapa, Cuiabano sai para pressionar longe da área e deixa espaço no lado esquerdo da defesa. Mena recebe na ponta direita, ganha na corrida de Robert Renan e cruza para Medina, que chuta com perigo, mas Paulo Henrique salva o gol. No rebote, o próprio Medina toca para Montaño, que chuta. A bola explode na canela de Cuesta e entra no gol.

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➡️ Vasco e Independiente Medellín se enfrentam pela 1ª vez na história

Veja o lance:

🚨🏆 | OWN GOAL BY CARLOS CUESTA!



Medellin 2-1 Vasco. pic.twitter.com/jnyIrLoE20 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 22, 2026

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Nas redes sociais, torcedores perderam a paciência com o jogador, principalmente após o gol contra marcado. Veja a repercussão:

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eu aviso há tempos, o cuesta é fraquíssimo — edu sem d (@kctdudu) July 22, 2026

Que zagueiro péssimo é o cuesta. Meu Deus! — Inaldo - viu o DUAS VEZES (@inaldocostajr) July 22, 2026

Cuesta retribui o favor e faz gol contra pro Independiente Medellin — VascoXtra 🇧🇷 (@vasco_xtra) July 22, 2026

mds q zaga ridicula cuesta é ruim demais — VascOnce | 💢🍭 (@vasconcetwice) July 22, 2026

Nao da pra aturar mais o Cuesta.

Nao da mais pra aturar a zaga.

Nao da mais pra aturar o Vasco — Isla r. (@islacrvg) July 22, 2026

Cuesta é um dos piores zagueiros que eu já vi na minha vida — ed (@worldwideedd) July 22, 2026

Andrés Gómez em campo na partida entre Vasco e Independiente Medellín (Foto: JAIME SALDARRIAGA/AFP)

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