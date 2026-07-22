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Falha de Cuesta em Independiente Medellín x Vasco gera revolta: 'Não dá'

Duelo desta quarta-feira (22) é válido pela Copa Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 20:53
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Elenco do Vasco em partida contra o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana
Elenco do Vasco em partida contra o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

Independiente Medellín e Vasco estão empatando em 2 a 2, nesta quarta-feira (22), em jogo válido pela Copa Sul-Americana, e um gol contra de Carlos Cuesta irritou os torcedores na segunda etapa.

➡️ Veja gols de Independiente Medellín x Vasco: Cuesta segundo gol contra da noite

Quando o cronometro marcava os 26 minutos da segunda etapa, Cuiabano sai para pressionar longe da área e deixa espaço no lado esquerdo da defesa. Mena recebe na ponta direita, ganha na corrida de Robert Renan e cruza para Medina, que chuta com perigo, mas Paulo Henrique salva o gol. No rebote, o próprio Medina toca para Montaño, que chuta. A bola explode na canela de Cuesta e entra no gol.

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➡️ Vasco e Independiente Medellín se enfrentam pela 1ª vez na história

Veja o lance:

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Nas redes sociais, torcedores perderam a paciência com o jogador, principalmente após o gol contra marcado. Veja a repercussão:

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Andrés Gómez em campo na partida entre Vasco e Independiente Medellín
Andrés Gómez em campo na partida entre Vasco e Independiente Medellín (Foto: JAIME SALDARRIAGA/AFP)

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