Falha de Cuesta em Independiente Medellín x Vasco gera revolta: 'Não dá'
Duelo desta quarta-feira (22) é válido pela Copa Sul-Americana
Independiente Medellín e Vasco estão empatando em 2 a 2, nesta quarta-feira (22), em jogo válido pela Copa Sul-Americana, e um gol contra de Carlos Cuesta irritou os torcedores na segunda etapa.
➡️ Veja gols de Independiente Medellín x Vasco: Cuesta segundo gol contra da noite
Quando o cronometro marcava os 26 minutos da segunda etapa, Cuiabano sai para pressionar longe da área e deixa espaço no lado esquerdo da defesa. Mena recebe na ponta direita, ganha na corrida de Robert Renan e cruza para Medina, que chuta com perigo, mas Paulo Henrique salva o gol. No rebote, o próprio Medina toca para Montaño, que chuta. A bola explode na canela de Cuesta e entra no gol.
➡️ Vasco e Independiente Medellín se enfrentam pela 1ª vez na história
Veja o lance:
🚨🏆 | OWN GOAL BY CARLOS CUESTA!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 22, 2026
Medellin 2-1 Vasco. pic.twitter.com/jnyIrLoE20
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Nas redes sociais, torcedores perderam a paciência com o jogador, principalmente após o gol contra marcado. Veja a repercussão:
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
eu aviso há tempos, o cuesta é fraquíssimo— edu sem d (@kctdudu) July 22, 2026
Que zagueiro péssimo é o cuesta. Meu Deus!— Inaldo - viu o DUAS VEZES (@inaldocostajr) July 22, 2026
Cuesta retribui o favor e faz gol contra pro Independiente Medellin— VascoXtra 🇧🇷 (@vasco_xtra) July 22, 2026
mds q zaga ridicula cuesta é ruim demais— VascOnce | 💢🍭 (@vasconcetwice) July 22, 2026
Nao da pra aturar mais o Cuesta.— Isla r. (@islacrvg) July 22, 2026
Nao da mais pra aturar a zaga.
Nao da mais pra aturar o Vasco
Cuesta é um dos piores zagueiros que eu já vi na minha vida— ed (@worldwideedd) July 22, 2026
🤑 Aposte em jogos pela Copa Sul-Americana! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Arboleda é escalado como titular do São Paulo, e torcida reage nas redesHá 13 minutos
Fora de Campo
Torcedores do Vasco mandam recado a Pedro Emanuel após empateHá 16 minutos
Fora de Campo
Barboza expulso? Ex-árbitra analisa lances em Coritiba x PalmeirasHá 47 minutos
Fora de Campo
Maurício leva torcedores do Palmeiras à loucura: 'Abusado'Há 1 hora
Fora de Campo
Nome de primeiro filho de Endrick viraliza: 'Achei que seria outro'Há 1 hora
Fora de Campo
Ex-Globo, Domitila Becker é contratada por novo canalHá 1 hora
Mais LANCE!