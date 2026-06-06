Endrick ganha destaque em Brasil x Egito: 'Não tem jeito'

O atacante Endrick foi o responsável pelo segundo gol da Seleção Brasileira no amistoso contra o Egito, deste sábado (6), nos Estados Unidos. Diante do cenário, torcedores aproveitaram o momento para elogiar o camisa 19.

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O jovem, de apenas 19 anos, não começou entre os titulares, mas entrou logo no início do retorno para o segundo tempo. Com apenas sete minutos em campo, Endrick balançou as redes para colocar o Brasil na frente do placar. Na ocasião, a partida estava empatada em 1 a 1.

O cronômetro marcava 52 minutos, quando Raphinha realizou uma boa jogada individual pela ponta esquerda. Ao alcançar a linha de fundo, o camisa 11 tocou para trás, e lá estava Endrick, livre na área para marcar.

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O gol do camisa 19 viralizou rapidamente nas redes sociais. O feito fez alguns torcedores elogiá-lo e pedirem a presença dele entre os titulares. Veja a repercussão abaixo:

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Endrick não pode ser reserva da seleção nunca — villanelle (@shes_villanelle) June 6, 2026

ENDRICK FELIPE MOREIRA DE SOUZA



NÃO TEM JEITO pic.twitter.com/IEworfskxu — Porcozando (@sameirasmv) June 6, 2026

endrick melhor do mundo pic.twitter.com/qkBL1N1btt — tiff (@tuittatiffany) June 6, 2026

O Endrick tá iluminado pra essa copa, todo jogo fazendo a diferença! https://t.co/c17cCrMhaL — ana 𐙚 ̊ (@anafolklorism) June 6, 2026

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