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Endrick ganha destaque em Brasil x Egito: 'Não tem jeito'

Atacante marcou segundo gol da Seleção em amistoso

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
20:39
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Endrick comemora gol diante do Egito em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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O atacante Endrick foi o responsável pelo segundo gol da Seleção Brasileira no amistoso contra o Egito, deste sábado (6), nos Estados Unidos. Diante do cenário, torcedores aproveitaram o momento para elogiar o camisa 19.

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O jovem, de apenas 19 anos, não começou entre os titulares, mas entrou logo no início do retorno para o segundo tempo. Com apenas sete minutos em campo, Endrick balançou as redes para colocar o Brasil na frente do placar. Na ocasião, a partida estava empatada em 1 a 1.

O cronômetro marcava 52 minutos, quando Raphinha realizou uma boa jogada individual pela ponta esquerda. Ao alcançar a linha de fundo, o camisa 11 tocou para trás, e lá estava Endrick, livre na área para marcar.

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O gol do camisa 19 viralizou rapidamente nas redes sociais. O feito fez alguns torcedores elogiá-lo e pedirem a presença dele entre os titulares. Veja a repercussão abaixo:

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