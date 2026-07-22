Inter Miami, time de Messi, protagoniza gol contra bizarro na MLS O time do craque argentino venceu de virada

O Inter Miami venceu o Chicago Fire por 3 a 2, nesta quarta-feira (22), pela 17ª rodada da MLS, em uma partida marcada por um gol contra inusitado que abriu o placar para os visitantes. Mesmo sem Lionel Messi, poupado, a equipe da Flórida reagiu e conquistou a virada diante de sua torcida.

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O lance aconteceu aos 18 minutos do primeiro tempo. O goleiro Rocco Ríos Novo tentou afastar o perigo, mas acabou mandando a bola contra a própria meta, colocando o Chicago Fire em vantagem em um dos gols contra mais curiosos da temporada da liga norte-americana. Veja o lance:

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ALERTA DE GOL CONTRA BIZARRO NA MLS!



Rios Novo do céu... Placar aberto para o time de Lewandowski, Chicago Fire, contra o Inter Miami, 1-0! pic.twitter.com/wCyELQ9ifc — Vitor Biancoˢᶜᶜᵖ⁻ᶜᶠᶜ (@vitorlb_25) July 23, 2026

O momento rapidamente repercutiu entre torcedores nas redes sociais, que classificaram a jogada como bizarra e lamentaram o erro do arqueiro argentino.

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Luis Suárez lidera reação do Inter Miami

Apesar do início complicado, o Inter Miami mostrou poder de reação ainda na etapa inicial. Aos 27 minutos, Luis Suárez empatou a partida ao converter uma cobrança de pênalti.

Na volta do intervalo, o uruguaio voltou a aparecer. Aos 51 minutos, o camisa 9 marcou seu segundo gol na partida e colocou os donos da casa em vantagem.

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O Chicago Fire voltou a igualar o confronto aos 67 minutos, com Puso Ditehajene, mantendo o duelo aberto até os minutos finais. Quando a partida caminhava para o empate, Preston Plambeck apareceu aos 87 minutos para marcar o terceiro gol do Inter Miami e decretar a vitória por 3 a 2.

Elenco do Inter Miami reunido comemorando vitória (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Sem Messi, a equipe comandada por Guillermo Hoyos contou com a experiência de Luis Suárez e a força coletiva para superar o susto provocado pelo gol contra logo no início da partida.

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O resultado mantém o Inter Miami vivo na disputa pelas primeiras posições da Conferência Leste da MLS, enquanto o Chicago Fire amarga mais uma derrota, mesmo após estrear o atacante Robert Lewandowski.

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