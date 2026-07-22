Torcedores do Vasco mandam recado a Pedro Emanuel após empate
Cruzmaltino empatou em 2 a 2 na Sul-Americana
O Vasco empatou em 2 a 2 com o Independiente Medellín no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, com gols contra de Varela e outro de Carlos Cuesta, Montaño e Spinelli. Apesar do empate deixar aberto o mata-mata entre os dois times, o desempenho coletivo do elenco Cruzmaltino chamou atenção.
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Nas redes sociais, torcedores destacaram o segundo jogo do Vasco no comando do Pedro Emanuel, novo técnico do Cruzmaltino. Com empate fora de casa, a classificação fica em aberto para o jogo de volta em São Januário. No entanto, o desempenho abaixo e o sistema defensivo do clube carioca acendeu um sinal de alerta nos internautas.
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Veja a repercussão:
Ate quando o Pedro Emanuel vai adiar essa troca PH por Puma? ja ficou claro.— Dudu (@eduardollucaas) July 22, 2026
Fora isso tem que pensar em tirar o Barros tbm, olha a situaçao do Loboa, melhor nao correr esse risco
Independente do resultado, nao tenho ressalvas nesse inicio do Pedro Emanuel. O time tem certa organização, mas falta mão de obra. As falhas aconteceram com todos os tecnicos, o que mostra o problema em comum: Os jogadores.— Leo Bold (@LeoBold_) July 22, 2026
pedro emanuel nunca mais vc coloca rojas e hinestroza em campo— tinoco (@mttinoco) July 22, 2026
Mais um jogo organizado do Vasco, mas arruinado por falhas individuais dos atletas.— Rafael Aquino (@Rafael01Aquino) July 22, 2026
Espero que o Pedro Emanuel não insista no Puma Rodríguez, esses dois jogos foram suficientes pra ele ver que o PH é mais jogador
Como foi o empate?
Texto de: Pedro Cobalea.
O Cruz-Maltino foi superior no primeiro tempo, com mais posse de bola e as melhores chances, enquanto Léo Jardim pouco trabalhou. Apesar disso, a equipe colombiana abriu o placar em uma rápida transição: Mena inverteu a jogada, Loboa fez o corta-luz, Martegani recebeu livre nas costas de Puma Rodríguez e cruzou para Montaño, que apareceu sem marcação para finalizar para o fundo das redes.
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O Vasco empatou logo no primeiro minuto do segundo tempo. Andrés Gómez acionou Cuiabano, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para o zagueiro Varela marcar contra. Após o gol, porém, o Cruz-Maltino recuou, cedeu espaços e viu o Independiente Medellín retomar a vantagem em um lance que terminou com desvio de Cuesta para o próprio gol. Quando a derrota parecia certa, Robert Renan lançou Cuiabano, que invadiu a área e cruzou para Spinelli finalizar de primeira e decretar o empate por 2 a 2.
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