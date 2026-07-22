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Torcedores do Vasco mandam recado a Pedro Emanuel após empate

Cruzmaltino empatou em 2 a 2 na Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 21:10
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Pedro Emanuel durante partida do Vasco
Pedro Emanuel durante partida do Vasco (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

O Vasco empatou em 2 a 2 com o Independiente Medellín no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, com gols contra de Varela e outro de Carlos Cuesta, Montaño e Spinelli. Apesar do empate deixar aberto o mata-mata entre os dois times, o desempenho coletivo do elenco Cruzmaltino chamou atenção.

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Nas redes sociais, torcedores destacaram o segundo jogo do Vasco no comando do Pedro Emanuel, novo técnico do Cruzmaltino. Com empate fora de casa, a classificação fica em aberto para o jogo de volta em São Januário. No entanto, o desempenho abaixo e o sistema defensivo do clube carioca acendeu um sinal de alerta nos internautas.

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➡️ Veja gols de Independiente Medellín x Vasco: Spinelli deixa tudo igual

Veja a repercussão:

Como foi o empate?

Texto de: Pedro Cobalea.

O Cruz-Maltino foi superior no primeiro tempo, com mais posse de bola e as melhores chances, enquanto Léo Jardim pouco trabalhou. Apesar disso, a equipe colombiana abriu o placar em uma rápida transição: Mena inverteu a jogada, Loboa fez o corta-luz, Martegani recebeu livre nas costas de Puma Rodríguez e cruzou para Montaño, que apareceu sem marcação para finalizar para o fundo das redes.

➡️ Vasco oscila, mas arranca empate com o Ind. Medellín pela Sul-Americana

Spinelli comemora gol de empate do Vasco (Foto: JAIME SALDARRIAGA / AFP)
Spinelli comemora gol de empate do Vasco (Foto: JAIME SALDARRIAGA / AFP)

O Vasco empatou logo no primeiro minuto do segundo tempo. Andrés Gómez acionou Cuiabano, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para o zagueiro Varela marcar contra. Após o gol, porém, o Cruz-Maltino recuou, cedeu espaços e viu o Independiente Medellín retomar a vantagem em um lance que terminou com desvio de Cuesta para o próprio gol. Quando a derrota parecia certa, Robert Renan lançou Cuiabano, que invadiu a área e cruzou para Spinelli finalizar de primeira e decretar o empate por 2 a 2.

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