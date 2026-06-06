Wesley sente, é substituído e chora no banco em amistoso entre Brasil e Egito

O lateral-direito Wesley, que começou a partida amistosa contra o Egito como titular, precisou ser substituído aos 16 minutos após sentir dores. O jogador colocou a mão na virilha enquanto caminhava para fora de campo. Sentado no banco de reservas, o atleta desabou em lágrimas e gera preocupação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Momento em que Wesley sente lesão em amistoso entre Brasil e Egito. (Foto: Kirk Irwin / Getty Images via AFP)

➡️Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo neste sábado (6/6)

Enquanto chorava, o lateral-direito foi apoiado pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, e pelos companheiros que estão no banco de reservas.

Ainda não se sabe qual é a gravidade da lesão de Wesley. O jogador deve passar por exames após a partida para identificar se há alguma lesão mais séria. Danilo, jogador do Flamengo, substituiu o lateral após a lesão.

A Seleção Brasileira dispõe de Danilo e Ibañez como alternativas diretas para a lateral-direita. Na pré-lista da convocação de Ancelotti, o lateral Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, são opções em caso de corte

continua após a publicidade

A formação inicial da Seleção Brasileira teve novidades em relação ao time que começou o primeiro tempo do amistoso com o Panamá, no domingo. O zagueiro Ibañez entrou na equipe no lugar de Léo Pereira, enquanto Marquinhos substituiu Bremer; Douglas Santos tomou a vaga de Alex Sandro, enquanto e Paquetá e Igor Thiago assumem o ataque no lugar de Luiz Henrique e Matheus Cunha.

Gabriel Magalhães sentiu fadiga após a final da Champions e foi poupado visando a estreia na Copa do Mundo, dia 17, diante do Marrocos, em New Jersey.

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.