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TV Globo lança campanha da Copa do Brasil com narração do cantor BK

Emissora fechou campanha com o rapper

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 19:31
Supervisionado porLeonardo Damico,
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BK, cantor de rapper fará campanha na Copa do Brasil transmitida pela Globo
BK, cantor de rapper fará campanha na Copa do Brasil transmitida pela Globo (Foto: Reprodução)

A TV Globo inicia, nesta quarta-feira (22), a divulgação da Copa do Brasil com uma nova campanha publicitária narrada pelo rapper carioca BK. O primeiro filme promocional da competição será exibido durante o intervalo da série Justiça 2 e marca o início da comunicação para as oitavas de final do torneio.

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Conhecido pelo timbre marcante, BK conduz a narrativa da campanha, que busca destacar a intensidade e a imprevisibilidade da Copa do Brasil. A proposta é mostrar como a competição pode ser decidida em detalhes, com lances capazes de mudar completamente o rumo de uma partida.

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O conceito do filme parte de um gesto simples e cotidiano: o piscar de olhos. A partir dessa ideia, a peça reúne imagens que contrastam momentos de comemoração e frustração, esperança e decepção, reforçando a característica eliminatória do torneio, em que cada confronto funciona como uma decisão.

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A construção visual acompanha esse conceito, utilizando cortes inspirados nas próprias piscadas para transmitir a rapidez com que um lance pode entrar para a história. A campanha é encerrada com o slogan: "A Copa do Brasil não é para jogar. É para vencer."

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BK durante pose para álbum
BK durante pose para álbum (Foto: Reprodução)

A Copa do Brasil volta à programação da TV Globo no dia 1º de agosto, com a transmissão do clássico entre Vasco e Fluminense, válido pelas oitavas de final. As equipes disputarão duas partidas no Maracanã em busca de uma vaga nas quartas de final da competição.

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