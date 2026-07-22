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Arboleda é escalado como titular do São Paulo, e torcida reage nas redes

Zagueiro foi reintegrado ao elenco do Tricolor Paulista

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 21:12
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Arboleda com a camisa do São Paulo
Arboleda com a camisa do São Paulo (Foto: Victor Froes/Agência F8/Folhapress)

A escalação de Arboleda como titular para São Paulo x Athletico gerou revolta entre torcedores tricolores nas redes sociais. Depois de semanas de polêmica, afastamento e reintegração ao elenco, o zagueiro voltou a aparecer entre os 11 iniciais do time para o duelo desta quarta-feira (22), pelo Campeonato Brasileiro.

A presença do equatoriano na escalação incomodou parte da torcida, que ainda não digeriu os episódios recentes envolvendo o jogador. Nas redes sociais, muitos são-paulinos criticaram a decisão da comissão técnica e cobraram que Arboleda tivesse um período maior fora da equipe antes de recuperar espaço como titular.

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Veja a reação dos torcedores do São Paulo com a escalação de Arboleda no duelo contra o Athletico-PR:

Arboleda com a camisa do São Paulo
Arboleda com a camisa do São Paulo (Foto: Victor Froes/Agência F8/Folhapress)

Veja reação dos torcedores

Rafinha dispara sobre situação de Arboleda no São Paulo: 'Vamos matar?'

Agora diretor executivo de futebol do São PauloRafinha abriu o jogo sobre a decisão de reintegrar Arboleda ao elenco. Em entrevista ao "GE", o diretor foi direto sobre o assunto.

Nas suas palavras, o zagueiro foi responsabilizado pelos atos de indisciplina, mas que não cabia ao São Paulo dar punições mais severas.

- O Arboleda errou, errou grande com a gente, errou muito com o São Paulo. Errou com os companheiros, com o clube, e o São Paulo o penalizou da forma que era cabível. Mas não podemos penalizar o Arboleda e o São Paulo ao mesmo tempo. Vamos fazer o quê? Matar ele? Vamos crucificar o Arboleda porque ele errou? Não posso fazer isso - disse Rafinha, diretor do São Paulo ao falar sobre a situação de Arboleda.

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Rafinha e Arboleda foram companheiros de São Paulo no passado. O zagueiro, no caso, defende a camisa do São Paulo desde 2017, sendo o jogador com mais tempo de clube no elenco atual.

- Eu falei para ele que não pode sair do São Paulo pela porta dos fundos. É o jogador com mais tempo de casa, tem uma história gigante aqui - completou.

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A decisão de reintegrar Arboleda passou por uma análise interna. O São Paulo entendeu que o defensor reunia condições para voltar à rotina do grupo, considerando todos os aspectos do caso. Além disso, o cenário esportivo também pesou. Com o retorno das competições se aproximando e dificuldades para encontrar reforços para a zaga no mercado, o clube viu a permanência do equatoriano como a alternativa mais viável.

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