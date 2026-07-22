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Barboza expulso? Ex-árbitra analisa lances em Coritiba x Palmeiras

Equipes se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 20:38
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Barboza em ação durante jogo entre Coritiba x Palmeiras pelo Brasileirão
Barboza em ação durante jogo entre Coritiba x Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Nadine Basttos, comentarista de arbitragem do Amazon Prime, chamou atenção para uma ausência de cartão para o zagueiro Barboza durante o confronto entre Coritiba e Palmeiras. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Veja gol em Coritiba x Palmeiras: Maurício marca duas vezes

A primeira análise da ex-árbitra aconteceu no início do confronto. O cronômetro marcava três minutos, quando o novo reforço do Palmeiras fez uma falta dura em cima de Josué. Durante a transmissão da partida pelo Prime, Nadine Battos, afirmou que o árbitro Anderson Daronco poderia tê-lo punido com cartão amarelo.

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➡️ Maurício leva torcedores do Palmeiras à loucura: 'Abusado'

Pouco tempo depois, aos 38 minutos do primeiro tempo, Barboza levou o primeiro cartão amarelo, ao realizar uma nova falta. Caso ele tivesse sido advertido na primeira oportunidade, o zagueiro levaria o segundo cartão amarelo e, assim, deixaria o gramado.

— É a primeira falta do Barboza, mas já seria para cartão amarelo — disse Nadine, ao analisar o primeiro lance envolvendo o zagueiro.

— No começo do jogo, ele (Barboza) já tinha feito uma falta dura, mas acabou não sendo punido. Recebeu cartão amarelo agora, mas foi por impedir um ataque promissor do Coritiba — concluiu após a advertência.

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