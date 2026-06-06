Predestinado, Endrick coleciona gols saindo do banco ao longo da carreira; veja números

O atacante Endrick mostra a cada jogo que tem estrela e que brigará dia a dia por uma vaga entre os titulares da Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti. Na noite deste sábado (6), mais uma vez, o jovem de 19 anos brilhou e saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Brasil sobre o Egito, por 2 a 1, em último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo.

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Essa, no entanto, não é a primeira vez que o atacante entra no decorrer da partida e ajuda na vitória da Seleção Brasileira ou de uma equipe na qual defende em sua carreira. Até aqui, Endrick saiu do banco de reservas em 75 oportunidades, marcando 14 gols em 12 partidas diferentes.

Pelo Brasil, o jogador tem quatro gols. E em todos eles o atacante foi às redes sem iniciar a partida como titular. São 17 partidas pela Seleção e, em 15, o jogador começou no banco de reservas.

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— É uma sensação maravilhosa. Acho que ter essa sensação é uma coisa inexplicável. Deus faz coisas extraordinárias na minha vida. E eu hoje pude fazer o gol da vitória. Eu fico muito feliz porque, quando eu estava machucado, eu não podia vir para a Seleção. E é a pior coisa para um jogador brasileiro. Se Deus quiser, eu nunca mais vou passar por essa sensação de ficar fora da Seleção, pois aqui é onde eu quero estar, aqui é onde eu quero mostrar meu futebol. Sempre dou a vida pela minha nação. Fico muito grato por esse gol — disse Endrick, após a partida.

Questionado sobre como se sente sabendo que os brasileiros torcem para que o jogador atue mais vezes pelo Brasil, Endrick disse que se sente abençoado e agradeceu o apoio que vem recebendo ao longo do tempo que defende o Brasil.

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— Eu me sinto um cara abençoado, porque Deus está do meu lado. Deus coloca um brilho em mim, no qual eu posso expressar para as pessoas. E expresso para as pessoas também que estão do meu lado. Então é isso que eu tenho que demonstrar para todo mundo, para quem está realmente do meu lado. E também o povo brasileiro, que me pede, que está comigo. E eu amo todos eles. Espero o apoio deles agora para a gente seguir firme. Porque eles são importantes para a gente também. E é isso — continuou o atacante.

— Eu fico muito agradecido pelo gol. Eu acho que Deus vai colocar bem o time titular na cabeça do Carlo (Ancelotti). Vamos seguir trabalhando todos os 26 jogadores, até quem está de fora, que é o Ney, que está trabalhando como louco lá na academia. Então, vão ser os 26 jogadores disputando, correndo, fazendo de tudo para poder estar no campo e ajudar o Brasil. Eu acho que quem o Mister tem que colocar dentro de campo, eu acho que vai fazer de tudo e dar o melhor para a Seleção Brasileira — finalizou Endrick.

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(Photo by Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Números de Endrick pela Seleção Brasileira

17 jogos (2 titular)

4 gols

1 assistência

99 minutos para participar de gol

1 grande chance criada

4 passes decisivos

17 finalizações (11 no gol)

45% de eficiência nos dribles

40% de conversão em grandes chances (2/5)

0.9 duelos ganhos por jogo

8 faltas sofridas

1 pênalti sofrido

Saindo do banco de reservas

15 jogos (0 titular)

4 gols

1 assistência

72 minutos para participar de gol

1 grande chance criada

4 passes decisivos

16 finalizações (10 no gol)

57% de eficiência nos dribles

40% de conversão em grandes chances (2/5)

0.8 duelos ganhos por jogo

5 faltas sofridas

1 pênalti sofrido

*Os números acima foram fornecidos pelo Sofascore

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