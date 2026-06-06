Possível lesão de Wesley em Brasil x Egito preocupa torcedores: 'Pode perder'

Brasil está enfrentando o Egito, e a partida começou com gols de Bruno Guimarães, e Ziko empatou logo em seguida, neste sábado (6), em Cleveland, pelo último teste antes da estreia na Copa do Mundo, que será no próximo sábado (13), contra o Marrocos. No entanto, uma saída de Wesley aos 16 minutos da partida preocupou os torcedores.

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Wesley recebe passe de Paquetá pela direita e chuta cruzado. O goleiro do Egito segura firme Wesley agacha e leva a mão à virilha do lado esquerdo neste momento. Ele sentiu após a finalização no lance anterior.

Veja o lance:

Wesley sentiu a virilha e foi substituído com 16 minutos em Brasil x Egito.



🎥 @tvglobo | @geglobo pic.twitter.com/Y1ecsoGfTs — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 6, 2026

Nas redes sociais, torcedores mostraram preocupação com a situação do lateral, e desejaram que não seja nada sério.

Veja a repercussão:

Me dá dor física ver essa cena. Ninguém teve uma história de superação tão bonita quanto esse cara… Ainda mais botando sempre a família dele em primeiro lugar.



Tomara que fique tudo bem. — o Flamengo me adoece (@crfmemat) June 6, 2026

O mundo é muito injusto — arthur ☻ (@thrzcrf) June 6, 2026

Acho que o cara já sabe a gravidade... — Jogo em Números (@JogoEmNumeros) June 6, 2026

As vezes é choro de medo de ficar fora da copa, tlvz não seja sério — Fernandoo_h (@Fernandooht_) June 6, 2026

Tomara que não seja nada grave — FutBrasil ⚽🇧🇷 (@futbrasil_x) June 6, 2026

Wesley sente a virilha aos 16 minutos da primeira etapa. (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Texto de: Maurício Luz.

Pensando em possiveis substitutos para Wesley, Carlo Ancelotti tem dois laterais-direitos na pré-lista da Seleção. Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, são as únicas opções para a mesma função. Há, ainda, outros oito defensores: os laterais-esquerdos Carlos Augusto (Inter de Milão), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Luciano Juba (Bahia), além dos zagueiros Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Girona).

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Os não convocados na pré-lista confirmados pelo Lance!

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Léo Ortiz (Flamengo)

Luciano Juba (Bahia)

Paulo Henrique (Vasco)

Thiago Silva (Porto)

Vitinho (Botafogo)

Vitor Reis (Girona)

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Andreas Pereira (Palmeiras)

Andrey Santos (Chelsea)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Gerson (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Pedro (Flamengo)

Richarlison (Tottenham)

Samuel Lino (Flamengo)

Ficha do jogo

Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo

Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)

Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV

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