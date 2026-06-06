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Possível lesão de Wesley em Brasil x Egito preocupa torcedores: 'Pode perder'

Lateral saiu aos 16 minutos da primeira etapa

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 06/06/2026
19:49
Atualizado há 1 minutos
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Wesley - Seleção Brasileira
imagem cameraWesley sente a virilha ao sair da partida entre Brasil e Egito. (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)
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Brasil está enfrentando o Egito, e a partida começou com gols de Bruno Guimarães, e Ziko empatou logo em seguida, neste sábado (6), em Cleveland, pelo último teste antes da estreia na Copa do Mundo, que será no próximo sábado (13), contra o Marrocos. No entanto, uma saída de Wesley aos 16 minutos da partida preocupou os torcedores.

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Wesley recebe passe de Paquetá pela direita e chuta cruzado. O goleiro do Egito segura firme Wesley agacha e leva a mão à virilha do lado esquerdo neste momento. Ele sentiu após a finalização no lance anterior.

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores mostraram preocupação com a situação do lateral, e desejaram que não seja nada sério.

Veja a repercussão:

Wesley sente a virilha aos 16 minutos da primeira etapa. (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Wesley sente a virilha aos 16 minutos da primeira etapa. (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Texto de: Maurício Luz.

Pensando em possiveis substitutos para Wesley, Carlo Ancelotti tem dois laterais-direitos na pré-lista da Seleção. Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, são as únicas opções para a mesma função. Há, ainda, outros oito defensores: os laterais-esquerdos Carlos Augusto (Inter de Milão), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Luciano Juba (Bahia), além dos zagueiros Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Girona).

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Os não convocados na pré-lista confirmados pelo Lance!

Goleiros

Bento (Al-Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alexsandro Ribeiro (Lille)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Kaiki Bruno (Cruzeiro)
Léo Ortiz (Flamengo)
Luciano Juba (Bahia)
Paulo Henrique (Vasco)
Thiago Silva (Porto)
Vitinho (Botafogo)
Vitor Reis (Girona)

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Andreas Pereira (Palmeiras)
Andrey Santos (Chelsea)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Gerson (Cruzeiro)
Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Pedro (Flamengo)
Richarlison (Tottenham)
Samuel Lino (Flamengo)

Ficha do jogo

Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo

Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)
Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV

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