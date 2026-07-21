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Petição contra Argentina atinge milhões de assinaturas após Copa do Mundo

Campanha foi encerrada após a final e agradeceu à Espanha, mas não tem efeito sobre a Fifa

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 15:00
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Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026
Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Thomas COEX / AFP)

A petição online "Argentina Out", criada durante a Copa do Mundo de 2026, ultrapassou a marca de 23 milhões de assinaturas e se tornou uma das maiores petições da história da internet. O movimento pede a exclusão definitiva da seleção argentina das competições da Fifa, sob alegações de favorecimento da arbitragem ao longo do Mundial. Apesar da repercussão, a iniciativa não possui qualquer efeito jurídico ou esportivo sobre a entidade.

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    Criada após as oitavas de final, quando a vitória argentina sobre o Egito gerou forte repercussão por decisões da arbitragem, a petição ganhou ainda mais força durante a reta final da competição. O site Argentina Out, disponível em diversos idiomas, reúne críticas à condução dos jogos da seleção sul-americana e afirma que a equipe teria sido beneficiada em diferentes momentos do torneio.

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    A campanha atingiu 23.316.108 assinaturas, ficando próxima do recorde mundial registrado pelo Guinness para uma petição, pertencente ao movimento Jubilee 2000, que reuniu pouco mais de 24,3 milhões de assinaturas em defesa do perdão das dívidas dos países mais pobres. Segundo os organizadores, pessoas de cerca de 170 países participaram da mobilização em menos de uma semana.

    Apesar da dimensão alcançada, a petição não tem validade jurídica. A participação de seleções em competições internacionais e eventuais punições são de competência exclusiva da Fifa, que não utiliza campanhas populares como critério para aplicar sanções. Assim, a Argentina não corre qualquer risco de exclusão da Copa em razão da iniciativa.

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    Petição que quer tirar a Argentina da Copa do Mundo atingiu 23 milhões de assinaturas
    Petição que quer tirar a Argentina da Copa do Mundo atingiu 23 milhões de assinaturas (Foto: Reprodução/argentinaout.com)

    Fifa investiga confusão após a final

    Independentemente da petição, a Fifa abriu um processo disciplinar para investigar a confusão registrada após a derrota da Argentina para a Espanha na decisão da Copa do Mundo. Jogadores como Nahuel Molina, Leandro Paredes e Thiago Almada, além do auxiliar Roberto Ayala, aparecem envolvidos nos confrontos com atletas espanhóis.

    O Comitê Disciplinar da entidade nomeou um procurador de ética para analisar o caso. Caso sejam considerados culpados por violar o código disciplinar da Fifa, jogadores, integrantes da comissão técnica e a Associação de Futebol Argentino (AFA) poderão receber multas ou suspensões, mas a investigação não tem relação com a petição criada por torcedores.

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    Atletas discutiram em Campo durante Argentina x Espanha (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Atletas discutiram em Campo durante Argentina x Espanha (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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