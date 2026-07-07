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França pode perder astro do Real Madrid por lesão contra Marrocos na Copa

Jogador não deve se recuperar de lesão a tempo de jogar contra Marrocos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 08:00
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Técnico Didier Deschamps olha para cima e acena com a mão direita
Didier Deschamps, técnico da França (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A seleção da França pode ter um desfalque de peso para o confronto decisivo contra o Marrocos, nesta quinta-feira, no Estádio de Boston. Segundo informações do jornal Marca, o meio-campista Aurélien Tchouaméni enfrenta uma "tarefa muito difícil" para se recuperar a tempo e dificilmente entrará em campo pelas quartas de final da Copa do Mundo.

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    Tchouaméni - França Dinamarca
    Tchoaumeni atuando pela França (Foto: Franck Fife/AFP)

    O problema físico do meia francês começou na véspera do duelo contra o Paraguai, pelas oitavas de final. Durante o treinamento de sexta-feira, na Filadélfia, Tchouaméni sentiu um desconforto muscular na coxa, o que fez com que o meia fosse desfalque na partida. Inicialmente, a expectativa da comissão técnica era de que o período de recuperação fosse de aproximadamente quatro dias, o que permitiria seu retorno para a fase seguinte.

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    No entanto, o cenário atual é de cautela. Nesta segunda-feira (6), o jogador do Real Madrid realizou atividades separadas do restante do grupo, trabalhando sem bola em um campo separado. Apesar dos esforços para atingir o condicionamento físico ideal, a tendência é que a seleção francesa não arrisque a escalação do atleta para evitar o agravamento da lesão.

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    Deschamps confia em Koné para substituir o meia

    Koné disputando a bola
    Koné atuando pela França na Copa do Mundo. (Imagem: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Em coletiva de imprensa, Guy Stéphan, auxiliar técnico de Didier Deschamps, afirmou que a situação de Tchouaméni é avaliada dia após dia e que uma decisão final ainda será tomada. Caso a ausência se confirme, o treinador francês mantém total confiança em Manu Koné, que já substituiu o titular na vitória contra o Paraguai e teve uma atuação segura ao lado de Rabiot.

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    A provável escalação da França, mantendo a base que avançou na competição, deve contar com Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé.

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