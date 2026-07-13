Denílson é sincero sobre publicações dos jogadores do Brasil: 'Precisa' Pentacampeão critica vídeos que os atletas tem gravado

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 continua repercutindo. Nesta segunda-feira (13), o ex-jogador e comentarista Denílson criticou a forma como os atletas têm se manifestado após a derrota, afirmando que as tradicionais notas publicadas nas redes sociais não são suficientes para aproximar o elenco da torcida.

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Em vídeo publicado em suas redes sociais, o pentacampeão mundial defendeu que os jogadores gravem mensagens falando diretamente com os torcedores, demonstrando de maneira mais espontânea o sentimento pela eliminação.

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— Faz um videozão trocando uma ideia, falando o que vocês escreveram, se foram vocês que escreveram, porque às vezes é a assessoria que escreve e tá tudo certo. Mas, mano, vídeo. A galera precisa sentir essa tristeza, sentir essa decepção. O torcedor brasileiro precisa se conectar com a Seleção Brasileira de novo. Quando vem só escrita, fica uma parada muito fria — afirmou.

Denilson, comentarista da Globo opinou sobre os atletas da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Denílson reconheceu que os atletas foram os mais afetados pela campanha, encerrada com a pior participação do Brasil em Copas do Mundo desde 1990 e ampliando para 28 anos o jejum de títulos mundiais. Ainda assim, acredita que a comunicação precisa ser mais transparente.

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— Eu tenho certeza que vocês sentiram a derrota. Eu tenho certeza que vocês são os que mais sentiram, mas só a escrita parece que fica um negócio muito frio para o torcedor. Então, mano, mete um videozão, mete a cara. "Rapaziada, tô mal, perdemos, infelizmente..." Mete a cara, mano. Acho que essa é uma forma de ir mudando isso e reconstruindo essa conexão com o torcedor — completou.

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O comentarista ainda reforçou que mensagens em vídeo transmitiriam maior sinceridade e ajudariam a diminuir a distância entre os jogadores e a torcida em um momento de grande frustração.

— Mete a cara, mano, faz um vídeozinho, rapaziada. "Foi mal demais a Copa, jogamos mal." Fala alguma coisa, mas só escrita não. Só escrita fica um negócio muito "tô nem aí", tá ligado? Vai na minha — concluiu.

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JOGADOR , se liga nas "ideia" pic.twitter.com/WlQGUrr6nE — Denilson Show (@denilsonshow) July 13, 2026

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