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Argentina x Inglaterra e França x Espanha: datas e horários das semifinais da Copa

Semifinais da Copa do Mundo 2026 têm datas e horários confirmados

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 01:04
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Argentina foi a última classificada ás semifinais da Copa do Mundo
Argentina foi a última seleção classificada ás semifinais da Copa do Mundo (Foto: Thomas COEX / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 já tem definidos os confrontos das semifinais. A Argentina garantiu a última vaga na fase ao superar a Suíça nas quartas de final e agora enfrentará a Inglaterra na briga por um lugar na grande decisão do Mundial. O duelo será disputado na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).

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    A seleção argentina confirmou a classificação após um confronto difícil diante dos suíços. Com o resultado, a equipe comandada por Lionel Scaloni segue viva na defesa do título conquistado em 2022 e terá pela frente uma Inglaterra que eliminou a Noruega nas quartas de final.

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    A outra semifinal colocará frente a frente França e Espanha. O confronto acontece na terça-feira (14), às 17h (de Brasília), abrindo a penúltima fase da competição.

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    Assim como ocorreu nas oitavas e quartas de final, as semifinais serão disputadas em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade, a vaga na final será decidida nos pênaltis.

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    Semifinais da Copa do Mundo 2026

    Terça-feira (14 de julho)

    • França x Espanha — 17h (de Brasília)

    Quarta-feira (15 de julho)

    • Inglaterra x Argentina — 16h (de Brasília)

    Confira o chaveamento:

    Chaveamento após a classificação da Argentina ás semifinais
    Chaveamento após a classificação da Argentina ás semifinais (Foto: Lance!)

    Os vencedores dos dois confrontos disputarão a grande final da Copa do Mundo de 2026, enquanto os derrotados se enfrentarão na decisão do terceiro lugar.

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