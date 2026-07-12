Argentina x Inglaterra e França x Espanha: datas e horários das semifinais da Copa Semifinais da Copa do Mundo 2026 têm datas e horários confirmados

A Copa do Mundo de 2026 já tem definidos os confrontos das semifinais. A Argentina garantiu a última vaga na fase ao superar a Suíça nas quartas de final e agora enfrentará a Inglaterra na briga por um lugar na grande decisão do Mundial. O duelo será disputado na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).

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A seleção argentina confirmou a classificação após um confronto difícil diante dos suíços. Com o resultado, a equipe comandada por Lionel Scaloni segue viva na defesa do título conquistado em 2022 e terá pela frente uma Inglaterra que eliminou a Noruega nas quartas de final.

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A outra semifinal colocará frente a frente França e Espanha. O confronto acontece na terça-feira (14), às 17h (de Brasília), abrindo a penúltima fase da competição.

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Mac Allister salta e comemora gol marcado pela Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Assim como ocorreu nas oitavas e quartas de final, as semifinais serão disputadas em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade, a vaga na final será decidida nos pênaltis.

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Semifinais da Copa do Mundo 2026

Terça-feira (14 de julho)

França x Espanha — 17h (de Brasília)

Quarta-feira (15 de julho)

Inglaterra x Argentina — 16h (de Brasília)

Confira o chaveamento:

Chaveamento após a classificação da Argentina ás semifinais (Foto: Lance!)

Os vencedores dos dois confrontos disputarão a grande final da Copa do Mundo de 2026, enquanto os derrotados se enfrentarão na decisão do terceiro lugar.

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