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Renovação? Veja os cotados para a primeira convocação da Seleção Brasileira

Jogadores testados por Ancelotti devem ganhar chance no início do novo ciclo

PorMarcio DolzanEnviado Especial
12/07/2026 07:55
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Andrey Santos, volante da Seleção Brasileira
Andrey Santos e João Pedro já jogaram sob o comando de Ancelotti na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

MIAMI, FL (EUA) - É da tradição brasileira fazer terra arrasada em qualquer eliminação de Copa do Mundo, sobretudo quando ela acontece do jeito que foi: para uma seleção média da Europa, numa disputa de oitavas de final e sem ter um único jogo realmente convincente no Mundial. Mas o Brasil vai para o próximo ciclo com uma base interessante, que passa longe de se limitar aos que foram à Copa este ano, e que já foi testada pelo técnico Carlo Ancelotti É possível inclusive projetar a primeira convocação.

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    Desde que assumiu, Ancelotti mandou a campo efetivamente 54 jogadores, mais do que o dobro do elenco que esteve na Copa do Mundo — ou precisamente o dobro, se considerarmos Wesley, que acabou cortado às vésperas do Mundial e acabou substituído por Ederson. E dos outros 27 que não foram, a maioria tem idade para disputar o próximo Mundial e até mesmo alguns outros.

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    A lista inclui jogadores para todas as posições, e é grande a chance de muitos deles estarem na primeira convocação, que acontecerá em setembro para amistosos com a Austrália e, possivelmente, uma seleção asiática.

    Como opção para o gol, Ancelotti já testou os goleiros Bento e Hugo Souza, sendo que ambos brigaram até os últimos dias por uma das vagas do elenco que foi para os Estados Unidos.

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    Hugo Souza deve ganhar novas chances na Seleção Brasileira no próximo ciclo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Além de Gabriel Magalhães e possivelmente Marquinhos, a zaga que foi ao Mundial pode seguir representada por Bremer, Ibañez e Léo Pereira, mas o técnico também já testou Lucas Beraldo, de apenas 22 anos, que tem boas chances de aparecer mais vezes. Além dele, o ciclo deve render novas oportunidades para Alexsandro Ribeiro, escolhido por Ancelotti nos primeiros jogos das Eliminatórias e que agora é treinado no Lille pelo filho e ex-auxiliar do treinador da Seleção, Davide Ancelotti.

    Problema que acompanha o Brasil ao longo de todo o último ciclo, as laterais tem nomes como Vanderson e Kaiki Bruno despontando. O lateral do Monaco, de 25 anos, já jogou duas vezes com Ancelotti na Seleção. Já o jogador do Cruzeiro, que está emprestado ao Como, da Itália, tem uma participação no Brasil com o treinador.

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    André, Andrey Santos e Gabriel Sara são jovens meio-campistas que já atuaram pela Seleção. Joelinton, de 29 anos, é outro nome que pode reaparecer nas primeiras listas de Carlo Ancelotti.

    O ataque é o setor da Seleção que mais deve manter jogadores, pelo menos neste início de ciclo. Endrick, Rayan e Vini Jr são a base ofensiva, além de Estêvão e Rodrygo. João Pedro, cotado para a Copa do Mundo, certamente seguirá entre os favoritos. E Ancelotti também utilizou Igor Jesus, Vitor Roque e Kaio Jorge entre o fim das Eliminatórias e os amistosos em preparação à Copa do Mundo.

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