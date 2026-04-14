Comentarista analisa polêmica em Vasco x Audax Italiano: 'Circunstância'

O primeiro tempo de Vasco x Audax Italiano, desta terça-feira (14), em São Januário, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. Aos 15 minutos, o meia João Pedro, do Cruzmaltino, realizou uma falta que flertou com uma advertência de cartão vermelho.

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Tudo começou após uma sobra de um ataque do Vasco. Quando JP tentou recuperar a posse de bola para o Cruzmaltino, ele acabou acertando a sola da chuteira no adversário. Em campo, o árbitro Hernán Heras não aplicou nenhuma advertência.

Contudo, o VAR entrou em ação para solicitar uma revisão de cartão vermelho. Após a consulta, a arbitragem aplicou um amarelo ao atleta do Vasco. Na transmissão da partida, a comentarista Marília Ruiz.

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— De fato, o JP pega o adversário. Mas tem que ver a circunstância do jogo. Tenho a impressão, que se fosse um lance de defesa, seria vermelho. Mas a jogada era de ataque. Por isso, acredito que ele só ganhou amarelo — disse a comentarista.

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