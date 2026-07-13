Zagueiro de gigante da Série A deixa o clube e torcedores desabafam: 'Não dá' Alan Franco já está a caminho do México para assinar empréstimo com o Tigres

O zagueiro Alan Franco, do São Paulo Futebol Clube, deixou o Tricolor e reforçará o Tigres, do México. A informação foi antecipada pelo jornalista César Luis Merlo, e confirmada pelo Lance!. Nas redes sociais, os torcedores do time desabafaram sobre o momento do clube, que vive tensões políticas e crises internas.

➡️ Alan Franco deixa o São Paulo e será reforço do Tigres

Veja como os torcedores reagiram:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte nos jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Alan Franco comemora jogada pelo São Paulo (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

Emprestado

A negociação está praticamente certa. O zagueiro foi cedido por empréstimo ao Tigres, do México, em uma negociação que prevê o pagamento de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões) ao São Paulo. O contrato ainda estabelece uma opção de compra fixada em 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 7,7 milhões).

➡️ Novo reforço do São Paulo esquenta debate entre torcedores: 'Não pode'

A chegada do argentino é considerada um dos principais movimentos desta janela de transferências no futebol mexicano. Com experiência internacional e regularidade recente, Alan Franco chega ao Tigres para reforçar um setor tratado como prioridade pela equipe. A saída de Alan Franco faz parte da reformulação do elenco para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

São Paulo quer enxugar folha

Por Izabella Giannola

A diretoria trabalha para enxugar o elenco e reduzir a folha salarial, avaliando negociações de atletas que têm pouco espaço ou não fazem parte dos planos da comissão técnica. Além do goleiro, nomes como Luan, Cédric Soares e Paulinho também podem ser negociados.