Torcedores recebem os noruegueses com remada viking após eliminação na Copa Multidão replicou a remada viking e agradeceu aos jogadores pela campanha

A Noruega superou as expectativas na Copa do Mundo. O time de Haaland, Odegaard e companhia apresentou um excelente futebol na competição, deixando até mesmo o Brasil no caminho. Eliminados pela Inglaterra nas quartas, os noruegueses retornaram ao seu país e foram recebidos por milhares de fãs, que faziam "remada viking" que ficou famosa no mundo inteiro.

➡️ Nem Kane, nem Haaland: Bellingham é o cara em Noruega x Inglaterra

Veja como o elenco foi recebido:

Erling Haaland cabisbaixo após eliminação da Noruega para a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

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A comemoração, no estilo de "remada viking" dos noruegueses, chamou atenção ao redor do mundo. Os jogadores da Noruega, inclusive, entraram na febre e, ao final de cada partida, reuniam-se no campo para acompanhar os torcedores.

Essa foi a primeira vez que a Noruega alcançou as quartas de final da Copa do Mundo. Em sua última participação, em 1998, os noruegueses (que tinham o pai de Haaland, Alfie, no time) fizeram sua melhor campanha, parando nas oitavas de final. Naquele mundial, inclusive, o Brasil, que viria a ser vice-campeão, perdeu para os vikings na fase de grupos.

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A Inglaterra, campeã do mundo em 1966, avança para a semifinal, onde vai encarar a poderosa Argentina de Lionel Messi. Os ingleses não chegavam nesta fase desde 2018.

Como foi o jogo?

A Inglaterra controlou a posse de bola no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para superar a marcação da Noruega. Já na reta final, os noruegueses aproveitaram um erro de Harry Kane no meio-campo e abriram o placar com um belo chute de Andreas Schjelderup.

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Na etapa final, a Noruega seguiu melhor e chegou a marcar o segundo gol, anulado por falta antes da cobrança de escanteio. Os ingleses cresceram nos minutos finais, criaram boas chances e empataram com Jude Bellingham. Harry Kane ainda balançou as redes na sequência, mas o gol foi invalidado por impedimento, levando a partida para a prorrogação.

No tempo extra, a Inglaterra manteve o embalo e virou o jogo com mais um gol de Bellingham, após rebote do goleiro Orjan Nyland. Um pênalti inicialmente marcado para os ingleses foi anulado pelo VAR, dando novo ânimo à Noruega, que pressionou, mas não conseguiu empatar. Sem Haaland, substituído no intervalo da prorrogação, os noruegueses não reagiram, e a Inglaterra confirmou a vitória por 2 a 1 e a classificação para as semifinais da Copa do Mundo.