Expulsão em Grêmio x Deportivo Riestra viraliza: 'Sempre ele'

O Grêmio está enfrentando o Deportivo Riestra, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com um primeiro tempo sem chances para os dois lados, e uma oportunidade de gol, a segunda etapa foi marcada por cartão vermelho para o Nardoni, volante do Grêmio.

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O árbitro não teve dúvidas da cor do cartão, em dividida, Nardoni visa a bola, tenta o chute, mas acerta a cabeça de Watson, que tentava o cabeceio.

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores relembraram que o volante teria tomado amarelo no clássico, Gre-Nal, e em outros jogos passou pela mesma possibilidade de expulsão.

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Veja a repercussão:

Como chegam Grêmio e Deportivo Riestra para o duelo?

A situação do time gaúcho é de alerta. Na primeira rodada, os comandados de Luís Castro foram surpreendidos pelo Montevideo City Torque e perderam por 1 a 0. Além disso, o momento no cenário nacional também exige recuperação: o Grêmio vem de um empate sem gols no clássico Gre-Nal e ocupa apenas a 12ª colocação no Brasileirão.

Gustavo Martins, zagueiro do Grêmio, marca Borré, atacante do Inter, de perto (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Mesmo sob pressão, a tendência é que Luís Castro mantenha a estratégia de utilizar uma equipe mista no torneio continental, preservando alguns titulares para o campeonato nacional. A grande esperança de gols está no dinamarquês Martin Braithwaite, que deve liderar o ataque ao lado de Tetê e Enamorado.

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O Deportivo Riestra, por sua vez, chega motivado após conquistar seu primeiro ponto na história da competição ao empatar em 0 a 0 com o Palestino. O técnico Guillermo Duró sinalizou que manterá a estrutura da equipe, apostando na solidez defensiva para tentar segurar o ímpeto gremista em Porto Alegre.

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✅ FICHA DO JOGO

GRÊMIO x DEPORTIVO RIESTRA

Sul-Americana

📅 Data: Terça-feira, 14 de abril de 2026

⏰ Horário: 19h(de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Paramount+

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