Com abitragem polêmica e dois jogadores expulsos, Vasco perde para o Audax Italiano

Em uma partida marcada pela arbitragem polêmica, o Vasco foi superado pelo Audax Italiano por 2 a 1, de virada, em São Januário, pela segunda rodada da Sul-Americana. De forma contestável, o árbitro Hernan Heras expulsou dois atletas do Cruz-Maltino. O gol do Gigante da Colina foi marcado por Brenner ainda no primero tempo, mas, na segunda etapa, Troyansky e Vadulli garantiram a vitória do time chileno.

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Como foi Vasco x Audax Italiano?

Em um primeiro tempo de baixo nível técnico, Vasco e Audax pouco produziram. Faltaram criatividade e capricho, com muitos erros de execução e raras finalizações.

Após ser chamado ao VAR para revisar um possível pisão de JP em um adversário, o árbitro Hernán Heras optou por manter o cartão amarelo. Na sequência, porém, em um lance bastante contestado — no qual a falta pareceu ter sido cometida pelo jogador do time chileno — o juiz inverteu a marcação e aplicou o segundo amarelo a JP, expulsando o atleta. A decisão gerou forte reclamação dos jogadores do Vasco, que passou a atuar com um a menos.

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Depois de uma das piores etapas da equipe em 2026, o Gigante da Colina escapou de vaias mais intensas em São Januário. Já nos acréscimos da primeira etapa, veio o alívio: Nuno Moreira fez um ótimo lançamento para Puma, que foi à linha de fundo e cruzou. Spinelli não alcançou, mas Brenner apareceu bem para completar e estufar as redes.

Brenner comemora o gol marcado pelo Vasco contra o Audax Italiano (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Na volta para o segundo tempo, o Vasco teve oportunidades de empatar a partida, mesmo com um a menos em campo. Puma recebeu dentro da área adversária e finalizou para fora.

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Aos 16 da etapa final, em um contra-ataque, Troyansky fez boa jogada pela direita e cruza na segunda trave e Vadulli mergulha completamente sozinho e coloca de cabela no cantinho de Léo Jardim.

O jogo caminhava para um empate, mas, em uma bola levantada na área vascaína, Cuesta puxou Troyansky. O VAR voltou a acionar o árbitro, que assinalou o pênalti e ainda expulsou o zagueiro colombiano, aumentando a insatisfação dos jogadores do Vasco. Na cobrança, Troyansky converteu e virou a partida e garantiu a primeira vitória do Audax na competição.

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O que vem por aí?

O Gigante da Colina volta a campo no próximo sábado (18) para enfrentar o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pelo Campeoanto Brasileiro. O Cruz-Maltino só volta a jogar pela Sul-Americana no dia 30 de abril, contra o Olimpia, do Paraguai, novamente na Colina Histórica.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X AUDAX ITALIANO

SUL-AMERICANA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

🟨 Árbitro: Hernan Heras (URU)

🚩 Assistentes: Agustin Berisso (URU) e Andres Nievas (URU)

🖥️ VAR: Diego Dunajec (URU)

⚽ Gols: Brenner (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Rojas (AUD), Hugo Moura (VAS), Andrés Gómez (VAS) e Collao (AUD)

🟥 Cartões vermelhos: JP (VAS) e Cuesta (VAS)

Escalação do Vasco:

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Adson), Cuesta, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura e JP; Nuno Moreira (Thiago Mendes), Marino (Paulo Henrique), Brenner (Andrés Gómez) e Spinelli (David).

Escalação do Audax Italiano:

Tomás Ahumada; Rebolledo, Rojas (Guajardo), Ortiz, Daniel Piña e Esteban Matus (Esteban); Federico Mateos, Collao (Cabral) e Troyansky (Monreal); Chiaverano (Diego Coelho) e Vadulli.