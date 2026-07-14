França x Espanha: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Equipes se enfrentam pelas semifinais da competição
França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A França chega embalada por uma campanha impecável na Copa do Mundo. Os Bleus venceram todos os seis jogos disputados até aqui e garantiram vaga na semifinal após superar o Marrocos por 2 a 0. A equipe comandada por Didier Deschamps aposta mais uma vez no talento de Kylian Mbappé, artilheiro do torneio ao lado de Lionel Messi, e na boa fase de Ousmane Dembélé para buscar a terceira final consecutiva de Mundial.
A Espanha também faz uma campanha sólida e chega confiante para o confronto. Depois de liderar seu grupo, a seleção eliminou Áustria, Portugal e Bélgica no mata-mata, sofrendo apenas um gol em toda a competição. Sob o comando de Luis de la Fuente, a Fúria aposta na consistência defensiva, no controle do meio-campo com Rodri e na criatividade de Lamine Yamal e Dani Olmo para tentar voltar à decisão da Copa do Mundo.
Tudo sobre França x Espanha (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Espanha
Copa do Mundo 2026 – semifinal
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)
🚩 Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)
🖥️ VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Argentina
Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Olise; Dembélé, Doué e Mbappé.
Técnico: Didier Deschamps
🔴 Suíça
Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz) e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal.
Técnico: Luis de la Fuente
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (14/07)Há 44 minutos
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (14/07/2026)Há 3 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (13/07/2026)Há 1 dia
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (12/07/2026)Há 2 dias
Onde Assistir
Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e escalações do amistoso no MaracanãHá 2 dias
Futebol Feminino
Flamengo e Palmeiras decidem a Brasil Ladies Cup neste domingo; veja onde assistirHá 2 dias
Mais LANCE!