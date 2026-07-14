logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

França x Espanha: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pelas semifinais da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 09:43
Favorite o Lance! no Google
França e Espanha se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
França e Espanha se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

  • Endrick lamentando derrota (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

    Vote: Com o Brasil eliminado, para quem você vai torcer na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana
  • Carlo Ancelotti explicou motivo de escolha por Bruno Guimarães em momento decisivo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Eliminação do Brasil rende menor audiência da Globo na Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 1 semana
  • Balogun concede entrevista em zona mista durante a Copa do Mundo.

    Conheça Folarin Balogun, pivô de polêmica na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Ficha do jogo

    FRANÇA
    FRA
    Espanha onde assistir escudo
    ESP
    Copa do Mundo
    Semifinal
    Data e Hora
    terça-feira, 14 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Ivan Barton (El Salvador)
    Assistentes
    David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)
    Var
    Tomasz Kwiatkowski (Polônia)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A França chega embalada por uma campanha impecável na Copa do Mundo. Os Bleus venceram todos os seis jogos disputados até aqui e garantiram vaga na semifinal após superar o Marrocos por 2 a 0. A equipe comandada por Didier Deschamps aposta mais uma vez no talento de Kylian Mbappé, artilheiro do torneio ao lado de Lionel Messi, e na boa fase de Ousmane Dembélé para buscar a terceira final consecutiva de Mundial.

    continua após a publicidade
  • Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo

    Lendas da Inglaterra provocam a Argentina antes de semifinal: 'Somos melhores'

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Mbappé e Yamal em ação na Copa do Mundo

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (14/07)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 horas
  • Keyne, irmão de Yamal

    Conheça Keyne, irmão de Yamal que tem chamado atenção na Copa

    Fora de Campo
    Há 6 horas

    • A Espanha também faz uma campanha sólida e chega confiante para o confronto. Depois de liderar seu grupo, a seleção eliminou Áustria, Portugal e Bélgica no mata-mata, sofrendo apenas um gol em toda a competição. Sob o comando de Luis de la Fuente, a Fúria aposta na consistência defensiva, no controle do meio-campo com Rodri e na criatividade de Lamine Yamal e Dani Olmo para tentar voltar à decisão da Copa do Mundo.

    França e Espanha se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    França e Espanha se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

    Tudo sobre França x Espanha (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    França 🆚 Espanha
    Copa do Mundo 2026 – semifinal

    📆 Data e horário: terça-feira, 14 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)
    🚩 Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)
    🖥️ VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

    continua após a publicidade

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Argentina

    Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Olise; Dembélé, Doué e Mbappé.
    Técnico: Didier Deschamps

    🔴 Suíça

    Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz) e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal.
    Técnico: Luis de la Fuente

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (14/07)

    Há 44 minutos
    Mbappé fez gol na derrota da França para a Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (14/07/2026)

    Há 3 horas
    Gustavo Prado comemora gol em Ceará x Atlético (Foto: Gabriel Borges/Código 19/Folhapress)

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (13/07/2026)

    Há 1 dia
    Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Nova Iguaçu

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (12/07/2026)

    Há 2 dias
    Arte do onde assistir Fluminense x Bahia

    Onde Assistir

    Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e escalações do amistoso no Maracanã

    Há 2 dias
    SP - CAMPINAS - 28/09/2024 - BRASILEIRO A 2024, PALMEIRAS X ATLETICO-MG - Vista geral do estadio Brinco de Ouro para partida entre Palmeiras e Atletico-MG pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Marco Miatelo/AGIF

    Futebol Feminino

    Flamengo e Palmeiras decidem a Brasil Ladies Cup neste domingo; veja onde assistir

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Seleção feminina de vôlei perfilada para o hino nacional antes de jogo da VNL

    Brasil x Estados Unidos na VNL feminina: horário e onde assistir

    Argentina e Suíça se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo

    Argentina x Suíça: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Arte da partida entre Cascavel x Corinthians

    Corinthians x Cascavel: onde assistir, horário e escalações do amistoso

    Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo

    Noruega x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (11/07)

    Wallace Yan e Lorran comemoram gol no amistoso do Flamengo contra o Lausanne-Sport

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (11/07/2026)

    Seleção Brasileira contra a Polônia na semana 3 da VNL

    Brasil x Tailândia na VNL feminina: horário e onde assistir

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

    Palmeiras e Juventus não terá transmissão por pedido de rival

    Arte da partida entre Benfica e Flamengo

    Benfica x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    O sérvio Novak Djokovic e o italiano Jannik Sinner se enfrentam nesta sexta-feira, em Wimbledon

    Djokovic x Sinner na semifinal de Wimbledon; horário e onde assistir

    Mikel Merino fez o gol que classificou a Espanha na Copa do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (10/07)

    Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (10/07/2026)

    Helena e Julia Kudiess em ação na terceira semana da VNL

    Brasil x Polônia na Liga das Nações: horário e onde assistir