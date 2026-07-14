França x Espanha: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Equipes se enfrentam pelas semifinais da competição

França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Ficha do jogo FRA ESP Copa do Mundo Semifinal Data e Hora terça-feira, 14 de julho de 2026, às 16h (de Brasília) Local Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos Árbitro Ivan Barton (El Salvador) Assistentes David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua) Var Tomasz Kwiatkowski (Polônia) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A França chega embalada por uma campanha impecável na Copa do Mundo. Os Bleus venceram todos os seis jogos disputados até aqui e garantiram vaga na semifinal após superar o Marrocos por 2 a 0. A equipe comandada por Didier Deschamps aposta mais uma vez no talento de Kylian Mbappé, artilheiro do torneio ao lado de Lionel Messi, e na boa fase de Ousmane Dembélé para buscar a terceira final consecutiva de Mundial.

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A Espanha também faz uma campanha sólida e chega confiante para o confronto. Depois de liderar seu grupo, a seleção eliminou Áustria, Portugal e Bélgica no mata-mata, sofrendo apenas um gol em toda a competição. Sob o comando de Luis de la Fuente, a Fúria aposta na consistência defensiva, no controle do meio-campo com Rodri e na criatividade de Lamine Yamal e Dani Olmo para tentar voltar à decisão da Copa do Mundo.

França e Espanha se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

Tudo sobre França x Espanha (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

França 🆚 Espanha

Copa do Mundo 2026 – semifinal

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos

👁️ Onde assistir: CazéTV

🟨 Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)

🚩 Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)

🖥️ VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Argentina

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Olise; Dembélé, Doué e Mbappé.

Técnico: Didier Deschamps

🔴 Suíça

Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz) e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal.

Técnico: Luis de la Fuente

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