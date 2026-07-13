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Emerson Royal é alvo de ataques racistas após amistoso entre Flamengo e Benfica

Família do jogador também recebeu ataques após lance contra o Benfica

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 19:53
Atualizado há 1 minutos
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Emerson Royal durante partida do Flamengo
Emerson Royal durante partida do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

O lateral-direito do Flamengo Emerson Royal e sua família foram vítimas de uma série de ataques racistas e mensagens de ódio nas redes sociais após o amistoso realizado contra o Benfica, em Lisboa. O episódio veio a público por meio de Estela Braga, esposa do jogador, que utilizou sua conta no Instagram para expor as ofensas que ela, o marido e até o filho do casal vinham sofrendo.

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    • Em um desabafo por meio de um vídeo publicado nos stories, a influenciadora revelou que, embora esteja acostumada a lidar com comentários negativos, o teor das mensagens enviadas por torcedores portugueses ultrapassou qualquer limite de civilidade. Estela compartilhou capturas de tela mostrando insultos pesados e o uso de emojis de macaco para se referir à sua família.

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    Mensagens ofensivas enviadas para o lateral Emerson Royal
    Ataques racistas enviados para a esposa de Emerson Royal após a partida entre Flamengo e Benfica. (Imagem: Reprodução)

    A maior parte das mensagens são de portugueses, principalmente de torcedores do Benfica. Os agressores utilizaram termos pejorativos como "favelados de merda" e chamaram o lateral rubro-negro de "porco favelado". Além do racismo explícito, Estela Braga recebeu ataques misóginos, sendo chamada de "maria chuteira". Ela questionou o motivo de ataques tão baixos estarem sendo direcionados a quem sequer estava em campo: "Eu não sou jogadora e o povo está me xingando. Estão falando coisas do meu filho", lamentou ela, se referindo ao filho do casal, Ravi, de apenas 2 anos.

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    • Os ataques direcionados ao jogador do Flamengo e à sua família tiveram origem em um lance ocorrido durante a partida amistosa contra o Benfica. Em uma disputa de bola, Emerson Royal chegou forte no atacante Jaden Umeh, que acabou saindo de campo lesionado. O incidente gerou fortes críticas da imprensa portuguesa e de torcedores do time de Lisboa contra o lateral brasileiro. O clube carioca venceu a partida por 2 a 1.

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