Focado no Brasileirão, Vasco manda a campo equipe alternativa na Sul-Americana; veja a escalação

O Vasco está escalado para enfrentar o Audax Italiano pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Assim como na estreia, no empate sem gols diante do Barracas Central, o técnico Renato Gaúcho optou por não utilizar a força máxima. Dos atletas considerados titulares, apenas Léo Jardim e Saldivia iniciam a partida.

continua após a publicidade

Desta forma o Gigante da Colina vai a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura e JP; Nuno Moreira, Marino, Brenner e Spinelli.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Como chegam Vasco e Audax Italiano para o confronto?

O Gigante da Colina tenta reencontrar o caminho das vitórias na temporada. Depois de um ótimo começo sob o comando de Renato Gaúchio, o Cruz-Maltino não vence desde o triunfo sobre o Grêmio, em São Januário, no dia 22 de março. Desde então, a equipe soma quatro partidas sem vencer, com três empates e uma derrota. Diante da maratona de jogos neste mês de abril, o técnico deve manter a estratégia de rodar o elenco e dar mais oportunidades aos jogadores reservas.

continua após a publicidade

Já o Audax Italiano chega pressionado após ser derrotado por 2 a 0 em casa pelo Olimpia, na estreia da competição. Se o Vasco vive um jejum incômodo, a fase do time chileno é ainda mais delicada. A equipe não vence desde 13 de março e acumula três derrotas consecutivas desde então. No campeonato nacional, a campanha também preocupa: o clube ocupa apenas a 13ª colocação, com 10 pontos conquistados em nove jogos.

➡️ Aposte na estreia do Vasco na Sul-Americana!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X AUDAX ITALIANO

SUL-AMERICANA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Hernan Heras (URU)

🚩 Assistentes: Agustin Berisso (URU) e Andres Nievas (URU)

🖥️ VAR: Diego Dunajec (URU)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.