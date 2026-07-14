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Lendas da Inglaterra provocam a Argentina antes de semifinal: 'Somos melhores'

Terry e Joe Cole demonstraram otimismo para duelo da semifinal

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 09:41
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Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo
Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

A histórica rivalidade entre Inglaterra e Argentina ganhou novos capítulos às vésperas da semifinal da Copa do Mundo. Os ex-jogadores Joe Cole e John Terry elevaram o tom antes do confronto, marcado para esta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Em tom provocativo, a dupla demonstrou confiança na classificação da Inglaterra para a final do Mundial.

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    • Durante participação no podcast "The Rest Is Football", Joe Cole cravou a vitória sobre o elenco de Lionel Messi. Para o ex-meia, que defendeu a seleção inglesa nos Mundiais de 2002, 2006 e 2010, a velocidade da equipe comandada por Thomas Tuchel será o fator decisivo do duelo.

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    — Vamos mandá-lo (Messi) dormir, vamos chegar à final da Copa do Mundo. Temos velocidade demais para as forças da Argentina, vamos vencê-los. Sinto isso nos meus ossos — declarou Cole.

    Joe Cole Chelsea
    Joe Cole viveu sua melhor fase no Chelsea (Foto: Reprodução)

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    • Na mesma sintonia de extrema confiança, o ex-zagueiro John Terry não hesitou ao apontar o favoritismo britânico. Em entrevista ao "Podcast da Fifa", ele destacou a superioridade técnica das peças à disposição de Tuchel para justificar o otimismo.

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    — A Argentina não me preocupa. Eu não olho para a Argentina e penso: 'eles são melhores que nós'. Não. Jogador por jogador, nós somos melhores que a Argentina — afirmou Terry.

    Chelsea - John Terry (1998–2017)
    Das 759 partidas de sua carreira, 717 foram pelo Chelsea (Paul Ellis/AFP)

    O clássico em Atlanta interrompe um hiato de 20 anos sem confrontos entre as duas seleções. O último encontro ocorreu em setembro de 2005, em um amistoso vencido pela Inglaterra por 3 a 2.

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    Em Copas do Mundo, a espera é ainda maior. O último embate no torneio foi em junho de 2002, na fase de grupos do Mundial do Japão e da Coreia do Sul, quando um gol de pênalti de David Beckham garantiu o triunfo inglês por 1 a 0.

    Impulsionada pelo protagonismo de Jude Bellingham e Harry Kane, a Inglaterra disputa sua primeira semifinal desde 2018. O objetivo agora é quebrar o jejum e alcançar uma decisão inédita desde o único título mundial do país, conquistado em 1966.

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