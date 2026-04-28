Jogador criticado ganha destaque na torcida do Palmeiras: 'Craque'
Verdão venceu o Bragantino por 1 a 0 no domingo (26)
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No último domingo (26), o Palmeiras venceu o Bragantino por 1 a 0 e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, torcedores do Verdão rasgaram elogios a um jogador que já foi muitos criticados nas redes sociais.
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Depois de uma chegada com muita expectativa, Ramon Sosa demorou a engrenar com a camisa do Palmeiras. Em 2026, o meia-atacante paraguaio tem sido cada vez mais importante no time comandado por Abel Ferreira.
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Contra o Bragantino, Sosa deu bela assistência para Flaco López marcar o gol da vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, muitos torcedores valorizaram as últimas atuações do jogador. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o paraguaio
Como foi o jogo do Palmeiras
O início da partida foi bem equilibrado e quem levou perigo pela primeira vez foi o Massa Bruta, que obrigou o goleiro Carlos Miguel a fazer uma ótima defesa. Com o equilíbrio na posse de bola, o Palmeiras tentava ser efetivo nas finalizações. O marcador saiu do zero aos 20 minutos, quando Andreas Pereira encontrou a ligação direta em busca de Ramón Sosa, na ponta direita do ataque. O paraguaio dominou e conseguiu dar assistência para Flaco López estufar as redes.
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No início do segundo tempo, novamente Carlos Miguel entrou em ação para garantir que o Verdão se mantivesse à frente do placar. Novo cabeceio de Lucas Barbosa e nova defesaça do goleiro palmeirense. Na metade da etapa complementar, os treinadores fizeram algumas mudanças, mas o Palmeiras soube administrar bem o resultado e o meio-campo. Quando o time da casa chegava ao ataque, o goleiro estava atento para interceptar a jogada, como aconteceu no último minuto em tentativa de Gustavo Marques.
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