logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Desimpedidos aposta em cobertura descontraído da Copa do Mundo no México

Chico Pedrotti e Bolívia Zica percorrem o México

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 23:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Chico Pedrotti e Bolívia Zica têm a missão de trazer histórias cômicas e inusitadas em jornada de duas semanas pelo México (Crédito: NWB)
Chico Pedrotti e Bolívia Zica têm a missão de trazer histórias cômicas e inusitadas em jornada de duas semanas pelo México (Crédito: NWB)

O Desimpedidos preparou uma cobertura diferente para a Copa do Mundo de 2026. Os apresentadores Chico Pedrotti e Bolívia Zica embarcaram para o México com a missão de mostrar os bastidores e histórias curiosas que costumam ficar fora do noticiário tradicional do torneio.

continua após a publicidade
  • Chico Pedrotti

    Chico Pedrotti fala sobre a volta ao Desimpedidos

    Fora de Campo
    Há 2 meses
  • Lance!

    Desimpedidos pede bênção de Ronaldinho para a Seleção Brasileira

    Fora de Campo
    Há 2 meses
  • desimpedidos

    Volta de Chico e Bolívia promete retorno de quadros ‘raízes’ do Desimpedidos

    Fora de Campo
    Há 3 meses

    • ➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

    A aventura da dupla começou oficialmente nesta quinta-feira (11), com uma edição especial do programa Puro Suco, gravada diretamente do Estádio Azteca, palco da abertura da Copa e cenário histórico do tricampeonato mundial conquistado pelo Brasil em 1970. O episódio foi ao ar no YouTube e também na TV linear, reunindo torcedores para debater as expectativas para a competição e as chances da Seleção Brasileira conquistar o hexacampeonato.

    Durante duas semanas no México, Chico e Bolívia prometem mergulhar na cultura local em busca de situações inusitadas e experiências típicas de Copa do Mundo. Entre os desafios previstos estão a tentativa de aproximar as torcidas de Brasil e México em uma rivalidade bem-humorada contra a Argentina, a exploração da gastronomia local e até a busca por famílias mexicanas para mostrar como o país vive o clima do Mundial.

    continua após a publicidade

    Na estreia do Brasil diante do Marrocos, marcada para 14 de junho, os apresentadores percorrerão as ruas da Cidade do México em busca de brasileiros para participar de ações descontraídas envolvendo Neymar e a Seleção. Já durante o confronto contra o Haiti, o foco será acompanhar as tradições mexicanas em dias de jogo.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    A programação ainda inclui uma visita à famosa Ilha das Bonecas, um dos pontos turísticos mais misteriosos da capital mexicana, além de um passeio de balão que promete render momentos de tensão e diversão para os espectadores.

    continua após a publicidade

    DEC estreia a "C*pa Low Profile"

    Além da cobertura internacional, o Desimpedidos Esporte Clube (DEC) também terá uma programação especial durante o torneio. A partir do dia 13 de junho, os streamers Renato Vicente, Camargo e Chorume do Grêmio comandam a live diária Cpa Low Profile*.

    Transmitido ao meio-dia, o programa acompanhará a competição com o estilo descontraído que popularizou a chamada "cabine mais querida da internet". A proposta é comentar os assuntos mais curiosos da Copa, misturando informação, humor e interação com a comunidade do canal.

    As transmissões seguirão até 19 de julho e estarão disponíveis tanto no YouTube quanto nas plataformas FAST.

    Chorume do Grêmio, Renato Vicente e Camargo, consagrados na Cabine Low Profile do DesimpaiN - Kings League, prometem aprontar no DEC com a "live" C*pa Low Profile (Crédito: NWB)

    Parceria amplia cobertura da competição

    A cobertura da Copa também contará com conteúdos produzidos em parceria com a Record e o portal R7. O programa Joga nas 11, apresentado por Zé Luís e comentaristas convidados, analisará os principais acontecimentos do torneio em edições exibidas duas vezes por semana.

    Já o Quarto do Chico ganhará uma versão especial durante a Copa, com Chico Pedrotti participando diretamente do México. O programa seguirá com o tom descontraído característico da atração, recebendo convidados do universo esportivo e do entretenimento para comentar os bastidores e os principais acontecimentos da competição.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)
    Seleção BrasileiraTricampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Brito também brilhou por Vasco e BotafogoHá 1 hora
    CazéTV e Globo dividem os direitos de transmissão da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoGlobo provoca CazéTV após México x África do Sul na Copa do Mundo; vejaHá 1 hora
    Copa do Mundo teve início nesta quinta-feira (11) (Foto: Yuri Cortez / AFP)
    Lance! NegóciosNo clima da Copa, festival infantil aposta no futebol para tirar crianças das telasHá 1 hora
    Galvão, Villani e Casimiro Miguel disputaram audiência na abertura da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoSBT, Globo e CazéTV: veja como foi a guerra do delay na abertura da CopaHá 2 horas
    Carrillo usou branco nas arquibancadas (Foto: Reprodução/Instagram)
    CorinthiansCarrillo, do Corinthians, evita camisa verde na abertura da Copa: 'Tava f*'Há 3 horas
    joel santana em entrevista no fut&papo
    Fora de CampoJoel Santana vira assunto após vitória do México na abertura da Copa: 'Coragem'Há 3 horas

    Mais LANCE!

    Funcionário prepara pacotes de figurinhas da Copa de 2026 na fábrica da Panini, em Modena, na Itália. (Foto: Marco Bertorello/AFP)
    Com Neymar, álbum da Copa lança pack com figurinhas atualizadas
    Wilton Pereira Sampaio expulsando um jogador na abertura da Copa do Mundo
    Estrangeiros se revoltam com Wilton Pereira Sampaio: 'Inacreditável'
    PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)
    PC Oliveira dá veredito em expulsões de Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo
    Júlian Quiñones México África do Sul Copa do Mundo
    O que significa estampa na camisa do México usada na estreia da Copa do Mundo?
    Wilton Pereira Sampaio anuncia expulsão em inglês e vira meme na Copa; veja
    Wilton Pereira Sampaio
    Especialista em arbitragem analisa Wilton Pereira Sampaio na estreia da Copa
    Wilton Pereira Sampaio expulsou três jogadores no jogo da Copa do Mundo entre México e África do Sul
    Wilton Pereira chama atenção em México x África do Sul: 'De jeito nenhum'
    Maior artilheiro do México, Chicharito Hernandez trabalha como comentarista na Copa (Reprodução)
    Por onde anda Chicharito Hernández, maior artilheiro do México em Copas?
    CazéTV vai transmitir a Premier League (Foto: Divulgação)
    CazéTV assina acordo e transmitirá a Premier League no Brasil
    Torcedores do Flamengo pedem destaque de México x África do Sul: 'Urgente'
    abertura da Copa do Mundo de 2026 no México
    Globo comete gafe e anuncia jogo da Copa transmitido por outra emissora
    bonecos Labubu marrom e branco na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026
    Fenômeno global, Labubu marca presença na abertura da Copa do Mundo
    Cristiane é comentarista da Globo na Copa do Mundo de 2026. (@dirsoament (X)/reprodução)
    Atacante do Flamengo, Cristiane estreia como comentarista em cobertura da Copa
    Galvão Bueno Luis Roberto
    Galvão Bueno fora do primeiro jogo da Copa do Mundo; entenda