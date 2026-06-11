Desimpedidos aposta em cobertura descontraído da Copa do Mundo no México Chico Pedrotti e Bolívia Zica percorrem o México

O Desimpedidos preparou uma cobertura diferente para a Copa do Mundo de 2026. Os apresentadores Chico Pedrotti e Bolívia Zica embarcaram para o México com a missão de mostrar os bastidores e histórias curiosas que costumam ficar fora do noticiário tradicional do torneio.

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A aventura da dupla começou oficialmente nesta quinta-feira (11), com uma edição especial do programa Puro Suco, gravada diretamente do Estádio Azteca, palco da abertura da Copa e cenário histórico do tricampeonato mundial conquistado pelo Brasil em 1970. O episódio foi ao ar no YouTube e também na TV linear, reunindo torcedores para debater as expectativas para a competição e as chances da Seleção Brasileira conquistar o hexacampeonato.

Durante duas semanas no México, Chico e Bolívia prometem mergulhar na cultura local em busca de situações inusitadas e experiências típicas de Copa do Mundo. Entre os desafios previstos estão a tentativa de aproximar as torcidas de Brasil e México em uma rivalidade bem-humorada contra a Argentina, a exploração da gastronomia local e até a busca por famílias mexicanas para mostrar como o país vive o clima do Mundial.

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Na estreia do Brasil diante do Marrocos, marcada para 14 de junho, os apresentadores percorrerão as ruas da Cidade do México em busca de brasileiros para participar de ações descontraídas envolvendo Neymar e a Seleção. Já durante o confronto contra o Haiti, o foco será acompanhar as tradições mexicanas em dias de jogo.

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A programação ainda inclui uma visita à famosa Ilha das Bonecas, um dos pontos turísticos mais misteriosos da capital mexicana, além de um passeio de balão que promete render momentos de tensão e diversão para os espectadores.

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DEC estreia a "C*pa Low Profile"

Além da cobertura internacional, o Desimpedidos Esporte Clube (DEC) também terá uma programação especial durante o torneio. A partir do dia 13 de junho, os streamers Renato Vicente, Camargo e Chorume do Grêmio comandam a live diária Cpa Low Profile*.

Transmitido ao meio-dia, o programa acompanhará a competição com o estilo descontraído que popularizou a chamada "cabine mais querida da internet". A proposta é comentar os assuntos mais curiosos da Copa, misturando informação, humor e interação com a comunidade do canal.

As transmissões seguirão até 19 de julho e estarão disponíveis tanto no YouTube quanto nas plataformas FAST.

Chorume do Grêmio, Renato Vicente e Camargo, consagrados na Cabine Low Profile do DesimpaiN - Kings League, prometem aprontar no DEC com a "live" C*pa Low Profile (Crédito: NWB)

Parceria amplia cobertura da competição

A cobertura da Copa também contará com conteúdos produzidos em parceria com a Record e o portal R7. O programa Joga nas 11, apresentado por Zé Luís e comentaristas convidados, analisará os principais acontecimentos do torneio em edições exibidas duas vezes por semana.

Já o Quarto do Chico ganhará uma versão especial durante a Copa, com Chico Pedrotti participando diretamente do México. O programa seguirá com o tom descontraído característico da atração, recebendo convidados do universo esportivo e do entretenimento para comentar os bastidores e os principais acontecimentos da competição.

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