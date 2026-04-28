Eric Faria questiona titularidade de medalhão do Flamengo: 'Por nome'

O Flamengo venceu o Atlético-MG com tranquilidade na Arena MRV em jogo válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, o jornalista Eric Faria questionou a titularidade de um medalhão do elenco rubro-negro.

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No programa "Fechamento Sportv", o comentarista colocou o lugar de Pulgar no time do Flamengo em questão. Lesionado, o volante tem sido substituído por Evverton Araújo, que vive grande fase sob o comando de Leonardo Jardim.

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- Muita gente fala: o Pulgar vai voltar. Por nome, sim. Mas o Evertton Araújo está jogando muito bem. Tem uma disputa. Antigamente nem tinha disputa. É muito mérito do Leonardo Jardim também a subida de produção do Evertton Araújo, que já era muito elogiado pelo Filipe Luís. Ele tem se apresentado muito bem e ganhou uma confiança incrível - avaliou Eric sobre o jogador do Flamengo.

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Pulgar durante Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como foi a vitória do Flamengo

Pedro abriu o placar para o Flamengo logo aos oito minutos, aproveitando cruzamento rasteiro de Samuel Lino e bobeada de Vitor Hugo na marcação. Aos 31, foi a vez de Gonzalo Plata receber do camisa 16 e arrancar da direita para o meio. O equatoriano superou três marcadores antes de bater colocado da entrada da área e acertar o cantinho de Éverson para fazer 2 a 0 Flamengo.

Pedro saiu da área para ajudar na marcação e acionou Plata, que deixou de calcanhar para Varela na lateral direita. O uruguaio cruzou de primeira e encontrou o compatriota Arrascaeta, que subiu sozinho para cabecear e fazer o terceiro gol dos visitantes.

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Com a grande vantagem, o Flamengo baixou o ritmo no segundo tempo, e o Atlético passou a dominar as ações ofensivas, com destaque para a entrada de Alan Minda. Cuello recebeu do equatoriano dentro da área e assustou logo aos 10 minutos. Já aos 19, foi a vez do próprio Minda bater no gol e obrigar Rossi a fazer um milagre.

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Apesar das chances criadas pelo Galo, a noite era mesmo rubro-negra. Aos 38, Luiz Araújo recebeu dentro da área e tocou para Evertton Araújo, que foi ao fundo, e rolou para Pedro transformar a vitória em goleada. Em campo, o assistente apontou impedimento, mas o VAR corrigiu a marcação.