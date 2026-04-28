Craque Neto pede jogador do Palmeiras na Seleção Brasileira: 'Copa do Mundo'

Ídolo do Corinthians, Craque Neto não mediu palavras para elogiar um jogador do rival Palmeiras. Depois do Alviverde bater o Bragantino fora de casa no Campeonato Brasileiro, no último domingo (26), o apresentador pediu um jogador do Verdão na Seleção Brasileira.

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No programa "Os Donos da Bola", na Band, Neto valorizou o desempenho do goleiro Carlos Miguel e disse que o jogador do Palmeiras ultrapassou Hugo Souza na briga por uma vaga na Copa do Mundo.

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- Pelo que o Carlos Miguel vem fazendo no Palmeiras, não dá ter o Ederson e nem o Bento na Seleção Brasileira. É inacreditável o que o Carlos Miguel é de goleiro. Ele já passou o Hugo no Campeonato Brasileiro. Hugo é monstro, mas pelo que está jogando o Carlos Miguel, merece uma chance de ir para a Copa do Mundo - analisou Neto sobre o goleiro do Palmeiras.

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Em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras venceu por 1 a 0 e chegou à décima vitória. O único gol foi marcado por Flaco López, ainda no primeiro tempo. Com 32 pontos, se mantém isolado no topo da tabela. O time da casa, segue com 17 pontos, em nono lugar.

Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Como foi o jogo do Palmeiras

O início da partida foi bem equilibrado e quem levou perigo pela primeira vez foi o Massa Bruta, que obrigou o goleiro Carlos Miguel a fazer uma ótima defesa. Com o equilíbrio na posse de bola, o Palmeiras tentava ser efetivo nas finalizações. O marcador saiu do zero aos 20 minutos, quando Andreas Pereira encontrou a ligação direta em busca de Ramón Sosa, na ponta direita do ataque. O paraguaio dominou e conseguiu dar assistência para Flaco López estufar as redes.

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No início do segundo tempo, novamente Carlos Miguel entrou em ação para garantir que o Verdão se mantivesse à frente do placar. Novo cabeceio de Lucas Barbosa e nova defesaça do goleiro palmeirense. Na metade da etapa complementar, os treinadores fizeram algumas mudanças, mas o Palmeiras soube administrar bem o resultado e o meio-campo. Quando o time da casa chegava ao ataque, o goleiro estava atento para interceptar a jogada, como aconteceu no último minuto em tentativa de Gustavo Marques.