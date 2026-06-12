Marcelo vive momentos de tensão e é retirado pela polícia após abertura da Copa Jogador esteve no meio de uma confusão envolvendo manifestantes e policiais

A abertura da Copa do Mundo reservou um episódio inesperado para Marcelo. O ex-lateral da Seleção Brasileira, Fluminense e do Real Madrid esteve no Estádio Azteca para acompanhar a vitória do México sobre a África do Sul, mas precisou ser retirado da região sob escolta policial após ficar próximo de uma confusão envolvendo manifestantes e forças de segurança nos arredores da arena.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol "Marca", o brasileiro acabou sendo identificado pelas autoridades em meio ao tumulto registrado depois da partida. Diante do risco de agravamento da situação, agentes de segurança organizaram sua saída do local e o conduziram para uma área segura. Marcelo não sofreu ferimentos.

continua após a publicidade

O incidente ocorreu após o encerramento da partida que marcou o início oficial do Mundial. De acordo com a publicação espanhola, grupos de manifestantes entraram em confronto com agentes de segurança em pontos próximos ao estádio, provocando momentos de tensão na região.

Marcelo no estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/x)

Marcelo estava nas imediações do Azteca quando a situação se agravou. Ao perceberem a presença do ex-jogador brasileiro, policiais decidiram agir rapidamente para evitar que ele permanecesse exposto à confusão. A evacuação foi realizada sem incidentes, e o ex-lateral deixou o local em segurança.

continua após a publicidade

Marcelo acompanhou a festa da Copa

Antes do episódio, Marcelo havia compartilhado registros de sua presença na abertura do Mundial. Nas redes sociais, o ex-jogador publicou imagens da cerimônia realizada no Estádio Azteca e da partida entre México e África do Sul.

O brasileiro também acompanhou as atrações promovidas pela organização do torneio antes da bola rolar. Em suas publicações, não houve qualquer menção à confusão relatada pela imprensa espanhola.

A abertura da Copa contou com um amplo esquema de segurança montado pelas autoridades mexicanas. Milhares de agentes foram mobilizados para atuar dentro e fora do estádio durante o evento. Mesmo assim, protestos foram registrados em diferentes pontos da cidade ao longo do dia.

Segundo o Marca, alguns desses atos terminaram em confrontos entre manifestantes e policiais após o encerramento da partida. Foi nesse cenário que Marcelo acabou envolvido de forma indireta e precisou ser retirado da área pelas autoridades.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.