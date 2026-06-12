Marcelo vive momentos de tensão e é retirado pela polícia após abertura da Copa
Jogador esteve no meio de uma confusão envolvendo manifestantes e policiais
A abertura da Copa do Mundo reservou um episódio inesperado para Marcelo. O ex-lateral da Seleção Brasileira, Fluminense e do Real Madrid esteve no Estádio Azteca para acompanhar a vitória do México sobre a África do Sul, mas precisou ser retirado da região sob escolta policial após ficar próximo de uma confusão envolvendo manifestantes e forças de segurança nos arredores da arena.
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Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol "Marca", o brasileiro acabou sendo identificado pelas autoridades em meio ao tumulto registrado depois da partida. Diante do risco de agravamento da situação, agentes de segurança organizaram sua saída do local e o conduziram para uma área segura. Marcelo não sofreu ferimentos.
O incidente ocorreu após o encerramento da partida que marcou o início oficial do Mundial. De acordo com a publicação espanhola, grupos de manifestantes entraram em confronto com agentes de segurança em pontos próximos ao estádio, provocando momentos de tensão na região.
Marcelo estava nas imediações do Azteca quando a situação se agravou. Ao perceberem a presença do ex-jogador brasileiro, policiais decidiram agir rapidamente para evitar que ele permanecesse exposto à confusão. A evacuação foi realizada sem incidentes, e o ex-lateral deixou o local em segurança.
Marcelo acompanhou a festa da Copa
Antes do episódio, Marcelo havia compartilhado registros de sua presença na abertura do Mundial. Nas redes sociais, o ex-jogador publicou imagens da cerimônia realizada no Estádio Azteca e da partida entre México e África do Sul.
O brasileiro também acompanhou as atrações promovidas pela organização do torneio antes da bola rolar. Em suas publicações, não houve qualquer menção à confusão relatada pela imprensa espanhola.
A abertura da Copa contou com um amplo esquema de segurança montado pelas autoridades mexicanas. Milhares de agentes foram mobilizados para atuar dentro e fora do estádio durante o evento. Mesmo assim, protestos foram registrados em diferentes pontos da cidade ao longo do dia.
Segundo o Marca, alguns desses atos terminaram em confrontos entre manifestantes e policiais após o encerramento da partida. Foi nesse cenário que Marcelo acabou envolvido de forma indireta e precisou ser retirado da área pelas autoridades.
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