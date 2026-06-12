Mãe de Wilton Pereira Sampaio revela ansiedade em estreia da Copa Árbitro brasileiro foi o responsável por comandar a partida de estreia da Copa

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi o responsável por apitar a primeira partida da Copa do Mundo 2026 entre México e África do Sul e expulsou três jogadores ao longo do jogo. A atuação do juiz foi elogiada por especialistas, mas o foco foi a revelação de sua mãe: Maria Rita disse que não perdeu a atuação do filho no jogo de estreia. O nome de Wilton ficou em 1º lugar nos assuntos mais comentados no X.



Mãe de Wilton Pereira Sampaio revelou que sua família inteira se reuniu para assistir a estreia do juiz brasileiro nesta edição da Copa do Mundo. Maria Rita contou ao G1 que a família não perdeu a partida entre México e África do Sul, e que tudo foi maravilhoso.

continua após a publicidade

Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

PC Oliveira dá veredito em expulsões de Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo

No confronto, ele expulsou três jogadores. O especialista Paulo César de Oliveira concordou com as decisões do brasileiro. A primeira expulsão aconteceu no início da segunda etapa. O cronômetro marcava quatro minutos, quando Sithole realizou uma falta em Brian Gutiérrez. O mexicano caminhava em direção ao gol e o zagueiro era o último homem da linha de defesa.

➡️ Wilton Pereira Sampaio anuncia expulsão em inglês e vira meme na Copa; veja

Wilton Pereira Sampaio não hesitou em expulsar o sul-africano. Na transmissão da partida, pela "Globo", o narrador Gustavo Villani expôs a opinião de PC Oliveira, que concordou com o julgamento.

continua após a publicidade

Aos 38 minutos da segunda etapa, uma nova expulsão. Desta vez, o VAR flagrou uma agressão de Zwane a um adversário. Após rever o lance, Wilton Pereira Sampaio expulsou o sul-africano. PC Oliveira concordou novamente com a decisão.

A última polêmica da arbitragem brasileira aconteceu aos 46 minutos. No momento, Montes, do México, realizou uma falta crucial como último homem. Em um cenário semelhante a expulsão de Sithole. Para o especialista da "Globo", o árbitro acertou nas três marcações.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável