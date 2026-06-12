Copa do Mundo: namorada de Yamal flagra momento íntimo do jogador Atleta está se recuperando de uma lesão sofrida em abril de 2026

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, foi flagrado fazendo skin care no quarto de hotel onde a seleção espanhola está concentrada para a Copa do Mundo de 2026. As imagens foram divulgadas nesta sexta-feira (12) pela namorada do jogador, Inés García, em suas redes sociais. A Espanha estreia no Mundial na segunda-feira (16), às 13h (horário de Brasília), contra Cabo Verde, em Atlanta.

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Lamine Yamal descansa antes de estreia de Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

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Flagra de Yamal durante preparação para estreia na Copa do Mundo

Inés García publicou registros mostrando o atleta de 18 anos cuidando da pele enquanto descansava na cama do hotel. O jogador utiliza o período de descanso durante a preparação para o torneio mundial para realizar cuidados pessoais. Yamal está em processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no início de abril deste ano.

Idealmente, para a comissão da Espanha, Yamal estreará na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (16). O atleta esteve em dúvida de quando seria seu primeiro jogo na competição após a divulgação de sua lesão, mas o planejamento de recuperação correu da maneira esperada.

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"Ele estará em perfeita forma para a Copa do Mundo, não se preocupe com isso", escreveu Inés García ao compartilhar as imagens do namorado.

Na quinta-feira (11), o atacante viralizou nas redes sociais após ser filmado saindo de uma loja Walmart em Fort Oglethorpe, no estado da Geórgia. O jogador deixava a unidade da rede varejista carregando suas compras. Ele não foi reconhecido pelos outros clientes presentes no local.

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Yamal também participou de momentos de descontração com companheiros da seleção espanhola. O atacante do Barcelona publicou nas redes sociais um vídeo em que brincava com Nico Williams por este estar usando um chinelo menor do que o tamanho de seus pés. O jogador do Athletic Bilbao registrou Lamine Yamal roncando durante o sono.

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A Espanha está no Grupo H do torneio. Após o confronto contra Cabo Verde, os europeus terão pela frente Arábia Saudita e Uruguai nas demais partidas da fase de grupos.

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