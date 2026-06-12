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Em mês do Orgulho LGBTQIA+, lista destaca 26 personalidades que impulsionam inclusão no futebol

Brasileiro Emerson Ferretti está entre os homenageados

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
12/06/2026 11:54
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Emerson Ferretti e Jill Ellis estão na lista.
Emerson Ferretti e Jill Ellis estão na lista. (Reprodução/internet)

A abertura da Copa do Mundo de 2026 também marca uma importante discussão sobre diversidade no futebol. Em junho, quando é celebrado o Mês do Orgulho LGBTQIA+, o portal esportivo norte-americano Outsports divulgou a edição 2026 da "Soccer Power 26", lista que reúne 26 personalidades assumidamente LGBTQIA+ que exercem influência no futebol ao redor do mundo.

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    • A seleção foi elaborada pelos editores da Outsports, veículo especializado na cobertura da comunidade LGBTQIA+ no esporte. O levantamento contempla jogadores, treinadores, árbitros, executivos, jornalistas, dirigentes e líderes de torcidas organizadas que atuam em diferentes níveis da modalidade. Segundo a publicação, o objetivo é reforçar a importância da representatividade em um ambiente que ainda possui poucos atletas e treinadores assumidamente LGBTQIA+ em atividade no futebol masculino de elite.

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    Entre os nomes destacados estão o ex-meio-campista alemão Thomas Hitzlsperger, que disputou a Copa do Mundo de 2006 e hoje trabalha como comentarista esportivo; o australiano Josh Cavallo, um dos jogadores gays mais conhecidos do futebol mundial; e a norte-americana Jill Ellis, atual diretora de futebol da FIFA e bicampeã mundial como treinadora da seleção feminina dos Estados Unidos.

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    O Brasil também aparece representado na lista por Emerson Ferretti. Ex-goleiro com passagens por clubes como Bahia, Flamengo e Grêmio, ele se assumiu gay publicamente em 2022 e, desde 2023, ocupa a presidência do Bahia, tornando-se uma das figuras de maior destaque na luta por visibilidade e inclusão dentro do futebol brasileiro.

    A publicação ressalta que, embora a Copa do Mundo masculina de 2026 não conte com jogadores ou treinadores assumidamente gays ou bissexuais entre os participantes, pessoas LGBTQIA+ seguem ocupando espaços relevantes dentro da modalidade, seja nos bastidores, na arbitragem, na comunicação ou na gestão esportiva.

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    A lista completa foi divulgada pela Outsports nesta quinta-feira, mesma data da abertura do Mundial, e reúne representantes de países como Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Austrália, França, Espanha, Bélgica, Noruega, Israel e África do Sul.

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    Soccer Power 26 — Lista completa

    1. Ryan Atkin — árbitro e diretor de torneios da IGLFA (Inglaterra)
    2. Ouissem Belgacem — ativista e ex-jogador (França)
    3. Sapir Berman — árbitra profissional (Israel)
    4. Zac Brown — diretor-executivo da Pride House San Francisco e executivo de tecnologia esportiva (Estados Unidos)
    5. Josh Cavallo — jogador semiprofissional (Austrália/Inglaterra)
    6. Anna Deignan — diretora de torcedores e desenvolvimento da Premier League (Inglaterra)
    7. Christian Dobrick — treinador das categorias de base do St. Pauli (Alemanha)
    8. John Dorn — dirigente da Chicago Fire Foundation (Estados Unidos)
    9. Josh Eastern — narrador da Copa do Mundo (Estados Unidos)
    10. Jill Ellis — diretora de futebol da FIFA (Estados Unidos)
    11. Lou Englefield — diretora da Football v Homophobia (País de Gales)
    12. Emerson Ferretti — presidente do Bahia e ex-goleiro (Brasil)
    13. Katie Foglia — vice-presidente de estratégia de marca e inovação do Columbus Crew (Estados Unidos)
    14. Couper Gunn — treinador de futebol escolar (Estados Unidos)
    15. Thomas Hitzlsperger — comentarista esportivo e ex-jogador da seleção alemã (Alemanha)
    16. Ryan Keesee — organizador de grupos de torcedores LGBTQIA+ (Estados Unidos)
    17. Roman King — diretor criativo da MLS (Estados Unidos)
    18. Lise Klaveness — presidente da Federação Norueguesa de Futebol e dirigente da UEFA (Noruega)
    19. Alberto Lejárraga — goleiro do UD Sanse (Espanha)
    20. Phuti Lekoloane — ativista e ex-jogador (África do Sul)
    21. Lori Lindsey — comentarista esportiva e ex-jogadora da seleção dos Estados Unidos (Estados Unidos)
    22. Collin Martin — ex-jogador profissional (Estados Unidos)
    23. Skate Noftsinger — diretora de negócios do Atlanta United (Estados Unidos)
    24. Lorin Parys — CEO da Liga Profissional da Bélgica (Bélgica)
    25. Bryan Swanson — diretor de relações com a mídia da FIFA (Escócia)
    26. Alexander Wehrle — CEO do Stuttgart (Alemanha)

    * Lista elaborada pelos editores da Outsports e publicada em 11 de junho de 2026, dia da abertura da Copa do Mundo.

    Jill Ellis durante entrevista ao Lance!, na Arena BRB - Mané Garrincha, em Brasília. (Foto: Leandro Guerra/Lance!)
    Jill Ellis durante entrevista ao Lance!, na Arena BRB - Mané Garrincha, em Brasília. (Foto: Leandro Guerra/Lance!)
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