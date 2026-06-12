Autor do 'Oi, boa noite' dedica clipe a Rayan e manda recado a Ancelotti MC Darlan é dono do hit que homenageia ex-Vasco

O autor do hit 'Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Rayan hoje?' é MC Darlan, de 37 anos, que ganhou fama entre os torcedores do Vasco por criar versões de funks temáticas sobre o Cruzmaltino, e o que antes era um sucesso restrito à torcida vascaína acabou viralizando e se transformou, segundo o próprio cantor, na "música da Copa".

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, Darlan revelou como surgiu a música, a relação com o atacante Rayan e a ideia de lançar um clipe, que estreia nesta sexta-feira (12) em seu canal no YouTube.

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— Teve um jogo aqui, Vasco e Palmeiras, né, que era ele contra o Endrick. Ele jogou muito, ele deu um lençol no goleiro. Aí eu falei para ele, ó, a gente parou ali no trailer ali, no barzinho ali, né, de contra ali. Aí eu falei assim, ó, quando tu for profissional, vou fazer uma música para você. Ele falou 'duvido', eu falei, então espera. Aí, em 2023, ele subiu para o profissional, meteu um gol contra o Internacional no Beira Rio, o primeiro gol dele profissional. Aí eu falei, calma, calma ainda. Ele cobrando, querendo a minha música. Aí, em 2025, ele começou a pegar mesmo assim a pegar a 'engrenagem' mesmo, começou a ter oportunidade, né. Aí eu fui lançar a música e mandei para ele. Ele, 'caô', que você vai lançar. Eu falei, vou lançar. E foi o sucesso que foi — contou.

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Apesar do sucesso da música do Rayan, Darlan já é um velho conhecido da torcida vascaína, tendo uma década de trabalho dedicado ao Vasco. Tendo sua primeira música ligada ao clube em 2017, e como sempre, exaltando as joias da colina, o funkeiro destacou a importância de dar visibilidades as crianças.

— É, eu acho que tudo no clube aqui, né, no Vasco, vem da base. Então, né, a gente pode ver aí que já lançamos um monte de jogador. Então, acho que nada mais importante. A criançada gosta muito de música. Unir o útil ao agradável, né, unir o futebol com a música. Eles ficam todos bobos, que ganha, bota música. Então, acho que isso é mais maneiro, né. Então, a minha primeira música que eu lancei para ele lá, foi quando o time estava redondinho, ganhamos o Carioca. É gratificante demais, eu sempre fico lançando, né, para a base, que para mim ali é o ponto-chave. Não só o Rayan, mas o Cria da Colina — afirmou.

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Darlan convidou jogadores do Vasco do Sub-8 para participarem da gravação do clipe. (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)

Para Darlan, a expectativa sobre o atacante na Copa é de protagonismo, o cantor acredita que o Rayan será decisivo mesmo que comece as partidas no banco, mesmo que afirme não entender porque Ancelotti não usa o camisa 26 de titular.

— Eu acho que ele, tem grande chance de se titular aí, né, está treinando bem, está treinando dentro dos titulares, então Ancelotti, bota o Rayan, já sabe que vai, todo mundo todo vai cantar, 'Oi, boa noite, será que vai ter gol do Rayan hoje?' — brincou.

Logo na entrada do camisa 26 e de outros nove reservas após o intervalo da goleada do Brasil por 6 a 2 em cima do Panamá a torcida parecia que já estava prevendo o que viria pela frente. Depois de ir para o intervalo vencendo por 2 a 1, o Brasil deslanchou na segunda etapa, com gols de Rayan, Igor Thiago, Lucas Paquetá e Danilo Santos.

No lance do gol, Rayan aproveitou um passe errado do goleiro panamenho após pressão de Igor Thiago na saída de bola, e finalmente, a torcida do Brasil pôde explodir o estádio cantando a música que até mesmo rivais se propuseram a encher o peito para cantar. Para Darlan, o momento foi emocionante apesar de não estar presente no Maracanã, o cantor aproveitou pra lembrar quando aconteceu pela primeira vez no estádio Mário Filho com a torcida vascaína.

Rayan marcou o terceiro gol do Brasil contra o Panamá (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Folhapress)

— Cara, então, contra o Fluminense eu chorei muito, né, eu estava na arquibancada e eu chorei muito, porque eu já sabia que ele gosta de jogar clássico, né, então ele foi para dentro, fez o gol e a torcida do nada começou a cantar e eu desabei, e ele me mandou mensagem no outro dia. Pô, do Maracanã eu não pude estar lá, eu estava aqui no jogo do Vasco, mas eu acho que é gratificante demais ter o reconhecimento do seu trabalho — contou.

O cantor ainda contou como é ver a sua música saindo da bolha, e principalmente sendo palco para unir torcidas e pessoas em prol de algo maior.

— É gratificante demais saber que a gente furou essa bolha, a gente conseguiu unir o futebol à música, de uma forma sem palavrão, sem violência, sem nada e sim com o torcedor para dar alegria ao jogador, ao torcedor, então isso é o mais importante — explicou ao Lance!

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Em relação à torcidas rivais brincarem que podem cantar agora que o atacante está fora do clube rival, o cantor afirmou que a música é do Rayan, e está liberado cantar.

— Então, eu acho que isso aí é uma resposta para todas as torcidas, enaltecer ele, enaltecer a Seleção, para que a gente vá buscar o Hexa, e mostrar para todo mundo que a comunidade que ele nasceu, que ele foi criado e essa é a importância de furar a bolha de, ah, mano, é rivalidade com o Vasco, não, esquece isso, é o Rayan, pô, a música é do Rayan, entendeu, ele jogou no Vasco, mas a música é do Rayan, então isso de todas as torcidas cantarem, já mostra que o respeito é mútuo — finalizou.

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