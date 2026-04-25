Militão: sete lesões em três anos e um ciclo de Copa para esquecer

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A lesão muscular mais recente de Éder Militão deve tirar o zagueiro da Copa do Mundo e encerra um ciclo de Mundial para o jogador esquecer. Desde a Copa do Catar, Militão encarou sete lesões e ficou cerca de 700 dias afastado dos gramados, o equivalente a duas temporadas inteiras.

continua após a publicidade

➡️Craque da Holanda pode ficar fora da Copa e torcedores lamentam: 'Não é possível'

As duas contusões mais graves foram no joelho. Militão teve ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em 2023, e lesão semelhante no joelho direito no ano seguinte. Em dezembro passado, foi a vez de sofrer ruptura no bíceps femoral da perna esquerda, lesão que o tirou dos gramados por mais quatro meses.

O zagueiro do Real Madrid voltou a atuar no início de abril e esteve em campo em cinco partidas consecutivas num intervalo de 17 dias. Na última delas, diante do Alavés, sentiu nova lesão e acabou substituído.

continua após a publicidade

Militão ainda passará por um novo exame de imagem, mas a imprensa espanhola noticia que a contusão mais recente se trata de uma nova ruptura do bíceps femoral. Caso isso se confirme, ele terá de passar por outra cirurgia e precisará ficar mais quatro meses afastado. Ou seja, voltaria só em agosto, já no início do ciclo para o Mundial de 2030.

A notícia da lesão a menos de 50 dias do início da Copa do Mundo de 2026 não poderia ser pior para o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti. Treinador de Militão desde os tempos de Real Madrid, Ancelotti apostava no jogador para compor a zaga no Mundial ou até mesmo para atuar como lateral-direito, uma das posições que ainda não têm dono no Brasil — e que Éder Militão ocupou muito bem na vitória por 2 a 0 sobre Senegal, em amistoso realizado em novembro do ano passado.

continua após a publicidade

Lesões de Éder Militão após a Copa do Mundo do Catar, em 2022 (Lance!/Notebooklm)

A provável ausência, contudo, reflete algo que se repetiu com bastante frequência nos últimos três anos e meio. Os mais de 700 dias no departamento médico fizeram com que Militão conseguisse atuar por apenas 11 vezes pela Seleção desde a Copa do Catar — ficou no banco na derrota por 3 a 2 para o Japão, em outubro.

Mas é justamente a eficiência e a regularidade apresentadas nesses 11 jogos que tornam a (provável) ausência de Éder Militão na Copa do Mundo ainda mais sentida. Isso porque, com a camisa do Brasil, o zagueiro/lateral teve elogiáveis 91% de acerto nos passes, venceu dois terços dos duelos com jogadores adversários e teve índice de 70% de vantagem nas disputas aéreas. Os dados são do Sofascore.

Carlo Ancelotti irá anunciar a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo em 18 de maio, no Museu do Amanhã. Mas saberá já nos próximos dias se poderá incluir, ou não, o nome de Éder Militão.

💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.